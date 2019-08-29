Memur-Sen eylem yapacak mı? İşte cevabı…

Hakem Kurulu hükümetin 2020 yılı için önerdiği 4+4 ve 2021 yılı için önerdiği 3+3’lük zam teklifini aynen kabul etti.

ZAMDAN ÖNCE EYLEM ZAMDAN SONRA TOPLANTI YAPACAĞIZ

Zam öncesi Memur-Sen’den çok sert açıklamalar geliyordu. Hatta Memur-Sen Ankara’da geçen günlerde saat 15:00’da mesaiyi terk etmiş ve erken iş bırakma eylemi yapmıştı. Daha sonra memurlar Ankara’daki Çalışma Bakanlığı önünde boş cüzdanlarını atarak tepkilerini göstermişlerdi. Bugün ise Memur-Sen başkanı Ali Yalçın düşük zammı yüksek perdeden eleştirdi. Eylem sorusuna ise, “Toplantı yapacağız” cevabını verdi.

Memur- Sen Başkanı Ali Yalçın hakem heyetinin zam teklifi açıklamasının ardından ilk toplantısını bugün yaptı. Başkan Yalçın Hakem Kurulu tarafından onaylanan zammı şu şekilde eleştirdi: Hakem bekliyorduk, noter çıktı.

Daha sonra gazetecilerin ‘Bundan sonraki süreçte eylem planınız var mı?’ sorusuna ise Yalçın, “Memur- Sen olarak sürece ilişkin bütün boyutları istişare mekanizmalarla kararlaştırarak aldığımız ifade ettim. Bundan sonraki bütün süreçlerde de yapacağı toplantılarla belirlenecektir.” ifadelerini kullandı.

‘TÜM SÖZLERİ BUGÜN SÖYLEMEK ZORUNDA DEĞİLİZ’

‘Tüm sözleri bugün söylemek zorunda değiliz’ diyen Yalçın, “Bundan sonraki bütün süreçler yapacağımız toplantılarla belirlenecektir. Hakem heyeti ile ilgili süreç sonuçlanmış durumda. Bundan sonra yapacağımız ilk iş teşkilat buluşmalarımızı yaparak teşkilatımızla bir araya gelmek. Bu süreci; hakem heyetinin bu anlamdaki özerkliğini, kamu işvereninin güvenilirliğini bunları doğal olarak teşkilatımızla paylaşacağız. Dolayısıyla önümüzde yoğun olarak teşkilat toplantıları olacak. Teşkilatımızda Türkiye buluşmaları yapılacak. Bazı sözlerimizi de orada söylemiş olacağız. Biz bu kararı asla kabul etmediğimizi ifade ediyoruz. ” ifadelerini kullandı.

PEKİ NE OLMUŞTU?

Hükümetin ilk teklifi revize ederek yaptığı 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 için yüzde 3+3 zam teklifi de Memur-Sen tarafından kabul edilmemişti ve konu hakem heyetine taşınmıştı. Hakem heyeti ise dün zam kararını açıkladı. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, hükümetin 2020 için yüzde 4+4, 2021 için yüzde 3+3 teklifini onayladı.

MEMUR-SEN NE İSTEMİŞTİ?

Memur-Sen taban aylığa seyyanen 200 lira, 2020 yılı için yüzde 8+7, 2021 için yüzde 6+6 zam ve 2020 yılı için yüzde 3, 2021 yılı için yüzde 2 refah payı talebinde bulunmuştu.