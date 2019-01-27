Memur-Sen’den ‘Kamuda Sözleşmeliliğe Son’ şurası

Kamuda sözleşmeli statüsünde çalışan 210 bini aşkın kişinin kadroya geçirilmesiyle ilgili girişimlerini artıran konfederasyon, İskitler’deki yeni Genel Merkez binasında “Kamuda Sözleşmeliliğe Son” şurası düzenleyecek.

Memur-Sen’e bağlı 11 sendikanın yer alacağı şurada, sözleşmelilerin talepleri bir kez daha gündeme getirilecek ve beklentilerin karşılanması yönünde Kamu İşveren Heyeti’ne çağrıda bulunulacak. Şuraya, emek hareketi temsilcileri, Kamu İşveren Heyeti’nden temsilciler, sözleşmeli çalışanlar, Memur-Sen üyeleri ve çok sayıda davetli de katılacak.

“KAMUDA İSTİHDAM SADECE İKİ STATÜDE OLMALI”

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamudaki sözleşmeli personelin kadroya alınması yönündeki ısrar ve çabalarının devam ettiğini belirtti. Bu kapsamda 22 ve 23 Şubat’ta şurayı düzenleyeceklerini dile getiren Yalçın, şöyle konuştu:

“Şuranın ilk gününde hizmet kolu bazlı çalışmalar gerçekleştirilecek. Hizmet kollarının tamamında yaşanan sorunları çerçeveleyen bir çalıştay olacak. İkinci gün ise geniş katılımla şura gerçekleştirilecek ve çıkan sonuçlar rapor şeklinde kamuoyuna sunulacak. Şuramızda, yaşanan sorunları tespit etmek ve bunlara dikkati çekmek istiyoruz. Özlük hakları itibarıyla kamuda aynı işi yapanların aralarında açılan makası masaya yatırmak istiyoruz.”

Kamuda istihdamın 4/A ve 4/D şeklinde sadece iki statüde olması gerektiğini vurgulayan Yalçın, ara istihdam biçimlerinin çeşitli sorunları beraberinde getirdiğini kaydetti.

Tayin hakları olmayan sözleşmeli çalışanların işi ile başka şehirde yaşayan eşi arasında kaldığını dile getiren Yalçın, Türkiye’nin en büyük sendikal hareketi olarak sözleşmeli çalışanların sorunlarına çözüm üretme konusunda güçlü bir irade sergilediklerini söyledi.

AA