Memur ve emekli toplu sözleşme zammında son durum: Toplu sözleşme zammı belli oldu mu?

2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 için yüzde 3+3 teklifi Memur-Sen tarafından kabul edilmedi. Sendika başkanı Ali Yalçın hükumetten bugün yeni bir teklif beklediklerini belirtti. Peki memur ve emekli toplu sözleşme zammı ne zaman belli olacak?

ANLAŞMA SAĞLANAMAZSA NE OLACAK? ZAM NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Hükumet ve memur sendikalarının yürüttüğü toplu görüşmeler yaklaşık 3.2 milyon kamu görevlisi, 2 milyon memur emeklisini ilgilendiriyor.

Yasaya göre kamu işvereni ile yetkili konfederasyon uzlaşma sağlayamazsa hakem heyeti süreci işliyor. 21-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak başvuru sürecinden sonra karar vermek için 4 günlük bir süre kalıyor. Hakem heyeti uzlaşma olmaması durumunda 24-28 Ağustos tarihleri arasında karar vermek zorunda.

MEMUR-SEN NE İSTEMİŞTİ?

Memur-Sen taban aylığa seyyanen 200 lira, 2020 yılı için yüzde 8+7, 2021 için yüzde 6+6 zam ve 2020 yılı için yüzde 3, 2021 yılı için yüzde 2 refah payı talebinde bulunmuştu.

Hükumet ve memur sendikalarının yürüttüğü toplu görüşmeler yaklaşık 3.2 milyon kamu görevlisi, 2 milyon memur emeklisini ilgilendiriyor.

Görüşmeler 1 Ağustos'ta başladı ve 20 Ağustos'a kadar sürecek. Bu tarihe kadar anlaşma sağlanamaması halinde uzlaşma süreci başlayacak.

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