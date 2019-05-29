Memur ve emeklinin Temmuz zammı ne zaman belli olacak? Memur ve emeklinin zammı sıfırlandı

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre; Tüketici enflasyonu nisan sonunda yüzde 4'e çıkınca memur ve memur emeklilerine yıl başında yapılan yüzde 4 zammının tamamı adeta buhar olup uçtu. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklisi de büyük kayba uğradı.

Yılbaşında yapılan zammın sıfırlanması yüzünden milyonlarca memur ve emeklinin geliri önümüzdeki iki ay boyunca ekside kalacak. Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşmeyle belirlenen 6 aylık zam oranı ve geçmiş 6 aylık enflasyonun farkı maaş zammı olarak ödeniyor. Bu yılın başında memur ve emeklilerine yılın ilk 6 ayı için yüzde 4 zam yapıldı. Bu zamma ilave olarak geçen yıl temmuzda yapılan zam enflasyona yenik düştüğü için yüzde 6.69 oranında da enflasyon farkı ödendi. Böylece toplam zam yüzde 10.69’a ulaştı. Enflasyon farkı geçmiş 6 ayın kaybını önlemek içindi. Yüzde 4’lük zam ise yeni yıl zammıydı. Tüketici enflasyonu nisan ayı itibarıyla yüzde 4’e ulaşınca yeni yıl için alınan zammın tamamı yok olup gitti.

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Yılın başında yüzde 4’lük zamla en düşük dereceli memurun maaşı 116 lira 50 kuruş artmıştı. Nisan sonuna gelindiğinde enflasyon 116 lira 50 kuruşluk zammın tamamını sıfırladı. Yani bu memur 2018 yılı sonunda aldığı maaşın düzeyine düşmüş oldu. Aynı şekilde enflasyon öğretmenin 130.5 lira, hemşirenin 138 lira, polislerin 171 liralık yıl başı zammının tamamını alıp götürdü.

İŞÇİ EMEKLİSİ DE KAYBETTİ

Memurdan farklı olarak eski SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına ise her 6 ayda bir, geçmiş 6 aylık enflasyon oranı kadar zam yapılıyor. 2018’in son 6 ayında enflasyon yüzde 10.19 gerçekleştiği için işçi, esnaf ve çiftçi emeklisi bu oranda zam aldı. Bu yılın ilk 4 ayında bu zammın 4 puanı uçtu gitti. Böylece en düşük işçi emeklisinin yılbaşında aldığı 104 lira zamdan 41 lirası yok olurken, elde 63 liralık zam kaldı. Esnaf emeklisinin 51 lirası, çiftçi emeklisinin 47 lirası buhar oldu.