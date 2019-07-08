Doğum yapmış ya da yapacak olan kadın memurlarının akıllarındaki en önemli soru doğum izinlerinin ne kadar olacağıdır. 657 sayılı İş Kanunu'na göre verilen analık (doğum) izni ile hem doğum öncesi hem de doğum sonrası kendilerine ve bebeklerine zaman ayırma fırsatı verilir. Doğum izninde hem tam zamanlı hem de yarı zamanlı izin mevcuttur. Annelerin yanı sıra babaların da kullanabileceği memurlarda doğum izni ne kadar? İşte detaylar…

MEMURLARDA DOĞUM İZNİ NE KADAR?

Kadın memurların hamile kalmaları sonrasında yapacakları izin yasalara göre doğumdan 8 hafta önce başlar. Toplamda 16 hafta izin yapacak olan kadın memurlar geri kalan iznini doğum sonrasında kullanır. Eğer birden fazla bebek bekleyen yani çoğul gebelik yaşayan anne adaylarında ise doğum izinlerine 2 hafta daha eklenir.

Kadın memurlar hamile kalmaları durumunda doğum yaklaşırken yasaya göre doğumdan sekiz hafta önce doğum iznine çıkar. Toplam 16 hafta olan analık izninin kalanı doğum sonrası kullanılır. Eğer anne adayı çoğul gebelik bekliyorsa doğum öncesi iznine 2 hafta daha eklenir. Ancak anne adayı çalışmasına engel bir durum olmadığını doktor raporu ile belgelediği takdirde doğumuna son 3 hafta kalaya kadar kurumda çalışabilir. Bu durumda doğum öncesinde çalıştığı günler doğum sonrasında kullanılmak üzere saklanır. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası izni süresine ilave edilir.

Ücretli doğum izninin bitmesi sonrası anne memurun talep etmesi halinde ücretsiz izin hakkı da bulunmaktadır.

Kadın memura, doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilmektedir. Bu süre çoğul doğumlarda da aynıdır.

Doğum ya da doğum sonrasında annenin ölümü halinde, istek üzerine babaya da anneye verilen izin süresi kadar izin verilebilir.

Konu hakkında daha detaylı bilgi alabilmek için http://www.dpb.gov.tr/tr-tr/gorus/analik-izni linki ile TC. Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi sitesine başvurabilirsiniz.

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