Memurların çalışma saatleri 2019

Bir devlet memurunun çalışma süresi, işçi sınıfında çalışan bir kişinin çalışma süresinden daha azdır. Bunun nedeni devlet memurlarının çalışma süreleri, izinleri ve en fazla kaç saat çalıştırılabilecekleri gibi konularda kanun maddelerinin olmasıdır. Memurların çalışma saatleri de çalıştıkları kurum için belirlenen öğle tatili ve mesai saatlerine göre belirlenmektedir. Peki bu durumda memurların çalışma saatleri nedir? Bir memur en fazla kaç saat çalıştırılabilir? İşte merak edilen soruların cevabı haberimizde…

MEMURLARIN ÇALIŞMA SAATLERİ NE KADARDIR?

Bir devlet memurunun en fazla ne kadar çalıştırılabileceği 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 99. maddesine göre belirlenmiştir. Buna göre memurlar haftalık en fazla 40 saat çalışabilir. Eğer memur haftada 40 saatten fazla çalıştırılıyorsa, çalıştığı her saat için fazla mesai ödemesi almaktadır. Fazla mesai ödemesi için de kendi ve amiri tarafından imzalanan bir ‘fazla mesai çizelgesi' hazırlanmalıdır. Fazla mesai için ne kadar ödeme alacağı ise Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.

Aynı zamanda izin günleri de yine aynı kanuna göre cumartesi ve Pazar olarak belirlenmiştir.

DEVLET KURUMLARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

Memurların çalıştıkları kuruma göre günlük mesai saatleri değişkenlik gösterebilir. İşte devlet kurumlarının çalışma saaleri;

Valilik Mesai Saatleri: 08:30-12:30 / 13:30-17:30

Kaymakamlık Mesai Saatleri: 08:30 – 12:30 / 13:00 – 17:00

Belediyeler Mesai Saatleri: 08:00-12:00 / 13:00-17:00

Adliye Mesai Saatleri: 08:30-12:00 / 13:00-17:00

Askerlik Şubesi Mesai Saatleri: 08:30-12:00 / 13:00-17:00

SGK Mesai Saatleri: 08:00-12:00 / 13:00-17:00

İşkur Mesai Saatleri: 08.30 – 12.00 / 13.00 – 17.00

Devlet Hastaneleri Mesai Saatleri: 09:00-12:30 / 13:30-16:00

Sağlık Ocakları Mesai Saatleri: 08:30-12:30 / 13:30-17:30

Nüfus Müdürlüğü Mesai Saatleri: 08.30-12.30 / 13.30-16.30

Tapu Dairesi Mesai Saatleri: 08:00-12:00 / 13:00-17:00

PTT Mesai Saatleri: 08:30-12:30 / 13:30-16:30

Vergi Dairesi Mesai Saatleri: 08:30-12:30 / 13:30-17:30

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