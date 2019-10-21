Memurun mesaisine 13 kuruşluk zam

2020 yılı bütçe kanunu teklifine göre, memurların saat başı fazla çalışma ücreti önümüzdeki yıldan itibaren yüzde 6.1 zamlı uygulanacak. Bu yıl 2 lira 13 kuruş olan saat başı fazla mesai ücreti 1 Ocak 2020'den itibaren 2 lira 26 kuruş olarak uygulanacak.

HARCIRAHLAR DA ARTTI

Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan personele ve makam şoförlerine ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de yeni yılda 60 saati geçmemek üzere 2 lira 39 kuruş ödeme yapılacak. Bu yıl bu personele 2 lira 25 kuruş ödeniyordu.

Bütçe teklifine göre TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcılarının yurt içi günlük harcırahları 67.4 liradan 73.25 liraya, Anayasa Mahkemesi Başkanı, bakanlar, milletvekilleri, kuvvet komutanları yüksek yargı başkanları gibi üst düzey memurların günlük harcırahları da 61.5 liradan 66.85 liraya çıktı. Memur ve hizmetlilerin ek gösterge aylık kadro derecelerine göre 38.75 liradan 51.60 liraya kadar değişen günlük tazminatları 42.15 TL ila 56.10 TL aralığına yükseltildi. Arazide çalışan personelin günlük harcırahı da 15.8 liradan 17.2 liraya çıktı.