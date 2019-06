Mercer: İstanbul dünyanın en pahalı 154’üncü kenti oldu

Global piyasaların lider insan kaynakları yönetim danışmanlığı firması Mercer'ın mobil işgücüne yönelik ücret ayarlamalarında ve politikalarında son derece önemli bir referans kaynağı olan ve bu sene 25'incisi gerçekleştirilen ‘Yaşam Maliyeti Araştırması'nın sonuçları açıklandı. 5 kıtada 209 şehri kapsayan araştırmada 2019 yılında dünyanın en pahalı şehri yine Hong Kong olurken; en ucuz şehir ise Tunus olarak belirlendi. Geçtiğimiz yıl 163'üncü sırada yer alan İstanbul, bu yıl listeye 154'üncü sıradan girdi. Asya kıtasında yer alan şehirler, mobil (expat) çalışanlar için en pahalı şehirler olarak listede yer aldı.

Tüm dünyada 40'tan fazla ülkede 25 binin üzerinde müşterisine hizmet veren lider insan kaynakları yönetim danışmanlığı firması Mercer, her yıl gerçekleştirdiği ‘Yaşam Maliyeti Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. Yurtdışındaki çalışanlara ödenecek ücretler konusunda hükümetler ve çokuluslu şirketlere rehberlik eden ‘Mercer Yaşam Maliyeti Araştırması', 5 kıtada 209 şehirde gerçekleştirildi. Mercer Yaşam Maliyeti Araştırması, özellikle küresel çapta iş yapan şirketlerin mobil iş gücünü yönetme stratejilerini belirleme aşamasında en önemli referanslarından biri olarak görülüyor ve her şehirde, konut, ulaşım, gıda, kıyafet, ev eşyaları ve eğlence gibi 200'den fazla unsurun karşılaştırmalı maliyetini ölçüyor.

Kilit mobil çalışanlarını firmada tutmak için yurt dışına atamalarda ücretlendirmelerini doğru ve etkin kurgulamak isteyen firmalar, mobil çalışanlarına gittikleri ülkede yaşam maliyetlerini karşılayacak şekilde ücret ve ödenek sağlamak, diğer yan hakları ve imkânları doğru planlamak için Mercer Yaşam Maliyeti Endeksi'ni referans alıyorlar. 100 puana sahip New York'un referans alındığı Mercer Yaşam Maliyeti Araştırması'nda veri toplama evresinde dünyadaki ekonomik ve politik dalgalanmalar, döviz kurlarındaki hareketlilik, enflasyon ve konaklama ücretlerindeki değişiklikler de dikkate alınıyor.

Mercer'ın Kariyer Departmanı Başkanı Ilya Bonic “Dijital dönüşümle ve küresel olarak bağlı bir işgücü ihtiyacıyla sürdürülen beceriye odaklı bir ekonomide, expat çalışanları işe almak, küresel şirketler için rekabetçi iş stratejisinin gitgide daha da önem kazanan bir parçası. Çalışanları yurtdışına göndermenin birçok kişisel ve kurumsal avantajı var. Örneğin kariyer gelişimi, global deneyim, yeni yetenek grupları ve kaynakların yeniden tahsis edilmesi. Adil ve rekabetçi tazminat paketleri sunarak, kuruluşlar iş sonuçlarını teşvik eden aksiyonları kolaylaştırabilir” dedi.

HONG KONG PAHALI, İSTANBUL CAZİP ŞEHİR

Her şehirde konut, ulaşım, yiyecek, giyim, ev eşyası ve eğlence dahil olmak üzere 200'den fazla kalemin karşılaştırmalı maliyetlerinin ölçüldüğü araştırma sonuçlarına göre, 2019 yılının en pahalı şehri Hong Kong, yaşam maliyeti en düşük şehir ise Tunus oldu. Hong Kong'un ardından Tokyo, Singapur, Seul ve Zürih en pahalı şehirler; Tunus'un ardından Taşkent ve Karaçi ise en ucuz şehirler olarak sıralandı. Bu sonuçlarla beraber en pahalı 10 şehirden 8'ini oluşturan Asya şehirleri, yurt dışında çalışanlar için dünyanın en pahalı şehirleri unvanını sürdürdü. Geçtiğimiz yıl aynı araştırmada 163'inci sırada yer alan İstanbul ise, bu yıl listede 154'üncü sıraya yerleşti.

AMERİKA’NIN EN PAHALI ŞEHRİ NEW YORK

Amerika'daki şehirler, ABD dolarının diğer temel para birimlerine karşı gücünün yanı sıra diğer bölgelerdeki şehirlerde yaşanan düşüş nedeniyle sıralamada üst sıralara tırmandı. Geçtiğimiz yıla göre dört basamak yükselerek 9'uncu sıraya yerleşen New York, Amerika'nın en pahalı şehri unvanını elde etti. On iki basamak yükselen San Francisco 16'ıncı, on yedi sıra yükselen Los Angeles 18'inci ve on dört sıra yükselen Chicago 37'inci sırada yer aldı. Diğer ana ABD şehirlerinden Washington DC 42'inci, Miami 44'üncü ve Boston 49'uncu sıraya yükseldi. 107'inci Portland ve 138'inci sıradaki ABD'nin Kuzey Karolina Eyaleti’nde bulunan şehri Winston Salem, en ucuz ABD şehirleri olarak karşımıza çıktı.

