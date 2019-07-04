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Merkez Bankası enflasyon rakamlarını değerlendirdi

Haziran ayında açıklanan enflasyon rakamlarına ilişkin Merkez Bankası Haziran Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu açıkladı.

10:32 -
Haberler Ekonomi
Merkez Bankası enflasyon rakamlarını değerlendirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Tüketici enflasyonundaki yavaşlamanın ana belirleyicisinin sebze ürünlerindeki görünüme bağlı olarak düşen işlenmemiş gıda fiyatları olduğunu kaydetti.

Merkez Bankası (TCMB), Haziran’da beklentilere paralel %0.03 artan ve yıllık bazda yaklaşık 3 puan azalarak %15.72’ye gerileyen enflasyon verileri ardından bugün yayımladığı Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu’nda şu değerlendirmeleri yaptı:

*Tüketici enflasyonundaki yavaşlamanın ana belirleyicisi sebze ürünlerindeki görünüme bağlı olarak düşen işlenmemiş gıda fiyatları oldu

*Enerji fiyatları gerileyerek tüketici enflasyonunu olumlu yönde etkiledi

*Bir önceki yıldaki yüksek bazın yanı sıra iç talep koşullarındaki zayıf seyir çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonundaki yavaşlamayı destekledi

*Bununla birlikte, temel mal ana eğilimindeki ılımlı seyre karşın, hizmet grubu ana eğiliminde canlı turizm talebi kaynaklı olarak bir miktar yükseliş izlendi

*Mevsimsellikten arındırılmış verilerle çekirdek enflasyon göstergelerinin üç aylık ortalamaları incelendiğinde, enflasyonun ana eğiliminde yükseliş gözlendi. Bu gelişmede, büyük ölçüde hizmet fiyatları belirleyici oldu

*Yüksek baz etkisinin yanı sıra yakın dönemdeki döviz kuru gelişmeleri ve iktisadi faaliyetteki zayıf seyir, temel mal enflasyonundaki düşüşü destekledi

*Enerji fiyatları Haziran ayında %1.04 azaldı. Bu gelişmede şebeke suyu ve akaryakıt fiyatları etkili olmuştur. Bu dönemde, döviz kuru gelişmeleri ve petrol fiyatlarındaki düşüş ile akaryakıt fiyatları %2.23 gerilerken, şebeke suyu fiyatlarındaki düşüşte İstanbul ilindeki indirimin etkisi öne çıktı

*Yurt içi üretici fiyatlarında aylık artışın ılımlı gerçekleşmesinde, döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki gelişmeler belirleyici oldu

*Bu dönemde tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı maliyet baskıları bir miktar azaldı

REUTERS

Son güncelleme: android-time 10:35 04.07.2019
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