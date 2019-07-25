Merkez Bankası faiz kararını Ege Cansen değerlendirdi

Merkez Bankası politika faizini 425 baz puan indirerek 4.5 yıl sonra faiz indirimi yaptı. Politika faizi yüzde 24’den 19.75’e indi. Merkez’in faiz kararını Sözcü Gazetesi yazarı Ege Cansen sozcu.com.tr’ye değerlendirdi. Açıklanan rakımın beklentisinin çok az üstünde olduğunu belirten Cansen döviz fiyatlarının yükselebileceğine de vurgu yaparken, “Ben açıklanmadan önce 300 baz puan dedim. Merkez ‘425’ dedi. Bu rakamda beklentimin çok az üstündeydi. Yüzde 24 faizlerin olduğu yerde yapılan indirimlerin belli bir oranda olması lazım.” ifadelerini kullandı.

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Cansen döviz artışına paralel olarak uzun vadede enflasyonun tekrar yükselebileceğine işaret ederken, “Kararın ardından birinci muhtemel sonucu ne olabilir diye düşünülebilir? Bir ihtimal döviz fiyatları artar. Döviz artınca buradan enflasyona doğru bir geçiş olabilir. İkinci bir etki ise Türk Lirası faizlerinin düşmesiyle birlikte Türk Lirası’na duyarlı sektörlerde bir canlanma olabilir. Örneğin konut sektörü, otomotiv sektörü, elektronik ve beyaz eşya sektörü gibi. “ifadelerini kullandı.

EKONOMİYİ CANLANDIRMAK İÇİN BU ADIMI ATIYORLAR

Merkez’in indirimindeki amacının ekonomiyi canlandırmak olduğunu belirten Cansen ,”Amaçlardan bir tanesi de ekonomiyi canlandırmak için bu adımı atıyorlar. Onlar aslında dövizin artmasını istemiyorlar” diyerek sözlerini noktaladı.