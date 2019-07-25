Merkez Bankası faiz kararını Murat Muratoğlu değerlendirdi

Merkez Bankası politika faizini 425 baz puan indirdi. Politika faizi yüzde 24’ten yüzde 19.75’e geriledi. Böylece Merkez Bankası 4.5 yıl sonra faiz indirmiş oldu. Sözcü Gazetesi yazarı Murat Muratoğlu indirim kararını sozcu.com.tr’ye değerlendirdi. Muratoğlu sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Sonuçta bu politika faizi indirimi piyasalara rehber olacak nitelikte olsa da bankacılık dışında etkisi olmayacak bir karar. Kredi faizleri bu faiz indirimini baz alarak düşürülmez zira bankalarda kredi verilebilecek para çok sınırlı. “Faiz sebeptir, enflasyon neticedir” denildiği sürece ne yapılsa boşuna…” ifadelerini kullandı

NE DİYEYİM KOLAY GELSİN

Ekonomi yönetiminin çok acayip olduğunu belirten Muratoğlu, “Hiçbir politikanın başarıya ulaşma şansı yok. Enflasyon düştüğü için faizleri düşürüyorlar ama faizleri düşürmek için enflasyon rakamları ile oynuyorlar! Ne diyeyim, kolay gelsin, bir acayip ekonomi yönetimi işte!” dedi.