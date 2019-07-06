Merkez Bankası faiz kararını ne yapacak?

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya,bugün görevden alındı. Yerine yardımcısı Murat Uysal atandı. Görevden alınmadan önce Reuters’ın Haziran ayında yaptığı ankete göre Merkez Bankası’nın 25 Temmuz’daki ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ile birlikte %24 seviyesindeki politika faizinde indirimlere başlaması, indirimlerin yılın tamamında 250 baz puan civarında şekillenmesi bekleniyordu.

Bankacılar enflasyondaki düşüş sürecinin başlamış olması nedeniyle artık TCMB’nin faiz indirimlerini gündeme alacağına kesin gözüyle bakıyorlar. Ancak TCMB’nin bu süreci hızlı ve büyük montanlı indirimlere gitmesi olasılığını ise hala bir risk unsuru olarak görüyorlar.

Enflasyon kararı sonrası QNB Finansbank Başekonomisti Erkin Işık, enflasyon verilerinin beklentilere paralel geldiğini belirterek, “Temmuz ayı için açıklanan elektrik, benzin zamları ve ÖTV indirimlerinin sona ermesinin etkisi ile Temmuz ayında yıllık enflasyonun yeniden %17 civarına yükseleceğini tahmin ediyoruz. Sonrasında enflasyon yine düşüşe geçerek, Eylül-Ekim aylarında %10 civarına kadar gerileyecektir” ifadelerini kullanmış ve eklemişti:

“Enflasyon görünümü TCMB’nin Temmuz PPK toplantısında faiz indirimine başlamasına imkan verecektir. Ancak kısa vadeli çekirdek fiyat görünümündeki kısmi bozulma ve yıllık enflasyonun sonraki ay yükselecek olması sebebiyle bu indirimin 100 baz puan civarı ile sınırlı kalacağını tahmin ediyoruz.”

GIDADAKİ GERİLEMEDEN ÖTE BAZ ETKİSİ DÜŞÜŞTE BELİRLEYİCİ

Haziran ayında işlenmemiş gıdada mevsim ürünlerinin tezgahlara daha fazla girmesinin de desteğiyle işlenmemiş gıdanın enflasyona düşürücü etkisi bekleniyordu. Ancak ekonomistler yıllık enflasyondaki asıl düşüşün baz etkisiyle olacağına enflasyon verisi öncesi de belirtiyorlardı.

Yıllık enflasyon son 15 yılın rekor seviyesini 2018 Ekim’de yüzde 25.24 ile görmüş daha sonra yönünü aşağı çevirerek Ocak ayında %20.35’e, Şubat’ta %19.67’ye geriledikten sonra Mart’ta %19.71, Nisan’da %19.5, Mayıs’ta ise %18.71 olmuştu. Haziran’da ise gerçekleşme %15.72 oldu ve düşüş 3 puan oldu.

Geçen yılın Haziran ayında %2.61 artan tüketici fiyatlarında bu yıl sadece %0.03 artış gerçekleşmesi, baz etkisi nedeniyle yıllık enflasyonda 3 puana yakın düşüşün ana nedeni konumunda.

Benzer şekilde baz etkisi enflasyonun %2.3 arttığı Ağustos ayında, %6.3 arttığı Eylül’de ve kısmen %2.67 arttığı Ekimde de görülecek. Öte yandan baz etkisi Kasım ve kısmen Aralık’ta ise yıllık enflasyonda yükseltici etkide bulunacak.

TÜİK verilerine göre Yİ-ÜFE Haziran’da %0.09 artış gösterirken yıllık bazda ise artış %25.04 oldu. Özel kapsamlı TÜFE göstergelerinden “B” Haziran’da yıllık %16.90’dan %16.28’e gerilerken, “C” ise %15.87’den %14.86’ya geriledi.

REUTERS