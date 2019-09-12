Merkez Bankası faiz kararını Sözcü yazarı değerlendirdi

Merkez Bankası politika faizini 325 baz puan indirdi. Politika faizi yüzde 19.75'ten, 16.50’ye geriledi. Sözcü Gazetesi yazarı Murat Muratoğlu indirim kararını sozcu.com.tr'ye değerlendirdi. Muratoğlu sozcu.com.tr'ye yaptığı açıklamada, “ Herkes Saray'ın açıklamalarından sonra yüksek çaplı faiz indirimi beklemeye başlamıştı. Daha iki ay önce yeterince hızlı faiz indirmiyor diye bağımsız Merkez Bankası başkanı görevden alındı. Haliyle sürpriz olmadı!” ifadelerini kullandı.

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Konuşmasının devamını Murat Muraoğlu şu şekilde devam ettirdi:

Enflasyon Ekim ayında yüzde 10 seviyesine yaklaşacak. Enflasyon verilerini doğru kabul edersek, yüzde 16.5 enflasyon mantıklı duruyor. Ne kadar hızlı faiz indirimi o kadar hızlı toparlanma…

Nitekim kimse politika faizinin seviyesiyle ilgilenmiyor, herkes dövize etkisini merak ediyordu. O cephe için de gerekli önlemler alındı.

FAİZ ORANINI SERBEST PİYASA BELİRLER

Zira faiz oranını Merkez Bankası direkt belirlemez. Serbest piyasa belirler. Tamam enflasyon düşüyor da Kasım ayından sonra artmaya başlayacak.

Türkiye'de ekonomi gerçekten iyiye gitse zaten faizler düşer. Merkez Bankası da piyasaya uyum sağlar, dengeyi tutturmaya bakar.

Fazla hızlı, emniyetsiz bir hamle yapıldı. Piyasalar bu el yordamı hamlelere alıştı. Önemli olan sonrası…