Merkez Bankası faizi ne yapacak?

Reuters’ın toplam 16 kurumun katılımı ile gerçekleştirdiği ankette 14 katılımcı politika faizinin %24 seviyesinde sabit tutulmasını beklerken, bir kurum politika faizinde 50 baz puan, bir katılımcı ise 75 baz puanlık indirim bekliyor.

Yılın tamamına ilişkin politika faizinde yapılacak indirim beklentisinin medyanı ise bir önceki ankete göre değişmeyerek 250 baz puan seviyesinde bulunuyor. TCMB’nin ilk faiz indirimini ne zaman yapacağı beklentileri de farklılık gösteriyor.

Buna göre iki kurum Haziran’da, altı kurum Temmuz’da, üç kurum Eylül’de, iki kurum Ekim’de, bir kurum Ocak 2020’de bir kurum ise Mart 2020’de faiz indirimi bekliyor. TCMB’nin 12 Haziran’daki toplantısında politika faizinde 75 baz puanlık indirim bekleyen Haluk Bürümcekçi, “Kurda son dönemde bir gerileme söz konusu. Öte yandan manşet enflasyonda önümüzdeki aylarda sert düşüş bekliyoruz, çekirdek enflasyonun trendi düşük seyrediyor.

ABD Merkez Bankası’ndan da faiz indirim beklentileri var. Bütün bu gelişmeler bir araya gelince TCMB’nin faiz indirimlerine Haziran itibariyle başlayacağını düşünüyorum” dedi. TÜFE Mayıs’ta gıda fiyatlarında yaşanan düşüşün desteğiyle aylık bazda %1.3 beklentisinin altında %0.95 artış gösterirken, yıllık enflasyon %19.5’ten %18.71’e geriledi. Bankacılar iç talebin zayıf olmasının çekirdek enflasyonda olumlu eğilim yarattığına da dikkat çektiler.

ERKEN BİR DÜZELTMEDEN KAÇINILIYOR

ING Bank Başekonomisti Muhammet Mercan ise 10 Haziran tarihli notunda fiyatlama baskılarındaki iyileşme ve TL’deki son güçlenmeye karşın TCMB’nin mevcut duruşunu korumasını, fiyat ve genel finansal istikrarı korumak adına politika faizinde erken bir düzeltme yapmaktan kaçınmasını beklediğini belirtti.

Zorlu jeopolitik ortamın yakın vadede riskleri artırdığını, manşet ve çekirdek enflasyondaki gevşemeye karşın enflasyon dinamiklerinin hala zorlu olduğunu söyleyen Mercan, bütçe performansındaki bozulma ve dolarizasyon trendine de dikkat çekerek, TCMB’nin bir faiz indirimi sinyali verme konusunda da temkinli kalmasını beklediğini belirtti.

Ankette yılsonu politika faizine ilişkin beklentiler %19-24 arasında, medyan ise yüzde 21.50 seviyesinde şekilleniyor.TCMB’nin uyguladığı nihai faizi gösteren TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti yüzde 24 seviyesinde bulunuyor. TCMB PPK toplantısının sonuçları 12 Haziran’da saat 1400’da açıklanacak.

REUTERS