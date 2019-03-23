Merkez Bankası rezervleriyle ilgili açıklama

Reuters’a bilgi veren bir Merkez Bankası yetkilisi, “Son dönemde açıklanan rezerv rakamları ile ilgili olağandışı bir durum yoktur…. Bu kapsamda, son dönemde yaklaşık 5.3 milyar ABD doları tutarında dış borç ödemesi ve enerji ithalatçısı kurumlara döviz satımı yapıldı” dedi.

‘DÖNEM DÖNEM REZERVLERDE HAREKET OLABİLİR’

Yetkili TCMB rezerv değişiminde Hazine adına gerçekleştirilen dış borç ve diğer cari döviz ödemeleri, Hazine’nin yurtiçinde ve dışında gerçekleştirdiği döviz cinsi borçlanmaları, enerji ithalatçısı kamu kuruluşlarına yapılan döviz satışları, ihracat reeskont kredileri ile bankaların yabancı para ve TL zorunlu karşılıkları için TCMB nezdinde tutulan döviz hesaplarındaki hareketlerin dönem dönem rezervlerde hızlı değişimlere yol açabildiğini belirterek şöyle dedi:

“TL depo karşılığı döviz depo ihaleleri, teminat döviz depo işlemleri ve döviz karşılığı TL swap imkanı gibi politika araçları kapsamındaki döviz hareketlerinin de rezervlerde geçici dalgalanmalara yol açabiliyor. Ayrıca rezervlerde farklı para birimlerinin ve altının dolar karşısındaki değer değişimleri kaynaklı değerleme etkilerinin de olabiliyor.”

“TCMB’nin rezerv biriktirme politikası devam ediyor” diyen yetkili “Yukarıda bahsi geçen hususlar kaynaklı rezerv rakamlarında dalgalanmaların normaldir” dedi.

TL bugün sert değer kaybı yaşarken bankacılar TCMB’nin rezervlerindeki düşüşü TL’deki değer kaybında belirleyici olarak göstermedi. Ancak basında yer alan haberlerde rezervlerdeki düşüşe ilişkin bazı iddialar da yer almıştı.

REUTERS

