Merkez Bankası’na içeriden atamalar

Dünya Gazetesi’nin haberine göre; Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürü Pınar Özlü'nün yerine aynı departmanda Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü Fiyat Gelişmeleri ve Kamu Maliyesi Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Çağrı Sarıkaya getirildi. Sarıkaya, Aralık 2001'de Merkez Bankası'na araştırmacı olarak göreve başlamıştı.

Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürü Yavuz Yeter'in görevini ise 1980'lerden bu yana bankada görev yapan Dr. Ali Çufadar getirildi. Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürü olan Çufadar, Operasyon Genel Müdürü olarak kurumda hizmet veriyordu.

Ali Çufadar'ın yeni görevlendirmesi nedeniyle boşalan Operasyon Genel Müdürlüğü görevine ise Ankara Şubesi Müdürü Dr. Yusuf Bora Enhoş getirildi. Enhoş, İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı iken Ankara Şubesi Müdürlüğüne atanmıştı.

Piyasalar Genel Müdürü Orhan Kandar'ın yerine gelen isim ise Doruk Küçüksaraç oldu. Küçüksaraç'ta aynı genel müdürlükte Piyasalar Analiz Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Ayrıca Bilişim Teknolojileri Genel Müdürlüğü görevine Mehmet Zahit Ateş getirilirken Ateş'te Bilişim Teknolojileri Denetçisi iken Bilişim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Uygulama Geliştirme ve Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştı.

Bir yetkili, görevden alınan kişilerin bilgi ve tecrübelerinden faydalanılmaya devam edileceğini kaydetti. Aynı yetkili, Merkez Bankası'nda kurumsal süreklilik, liyakat, ehliyet ve adalet ilkelerine dayalı personel politikasına bağlı kalındığını da vurguladı.

Başekonomist Doç. Dr. Hakan Kara'nın yerine henüz bir atama yapılmadı.