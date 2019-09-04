Merkez’den enflasyon değerlendirmesi

Merkez Bankası (TCMB) Ağustos’ta %1.3 olan beklentinin oldukça altında %0.86, yıllık bazda ise 1.64 puanlık düşüşle %15.01’e gerileyen Ağustos ayı enflasyon verilerinin ardından bugün yayımladığı Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu’nda şu değerlendirmeleri yaptı:

* Ağustos’ta yıllık enflasyon alt gruplar genelinde gerilerken, enflasyondaki düşüşte büyük ölçüde temel mal ve enerji grupları belirleyici oldu.

* TL’deki istikrarın yanı sıra enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve iç talep koşullarının seyri çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonundaki düşüşü destekledi.

* Bu çerçevede B ve C göstergelerinin eğilimindeki ılımlı seyir korundu.

* Ağustos’ta bir önceki aya göre temel mal, enerji, gıda ve hizmet gruplarının katkıları sırasıyla 1.35, 0.67, 0.32 ve 0.14 puan azaldı, alkol-tütün grubunun katkısı ise 0.98 puan arttı.

‘EYLÜL AYINDA ULAŞIM KALEMİ KAYNAKLI ARTIŞ GÖZLENECEK’

* Eylül ayında, ulaştırma hizmetlerinde şehir içi ulaşım kalemi kaynaklı fiyat artışları gözlenecek.

* Dayanıklı mal grubu fiyatları beyaz eşya fiyatlarındaki %1.05 artışa karşın, otomobil fiyatları (%-2.83) öncülüğünde %1.42 oranında geriledi.

* Bu dönemde diğer temel mallar grubu fiyatlarının sınırlı da olsa düşüş kaydetmesi dikkat çekti.

* Bu çerçevede, temel mal grubu enflasyonu yüksek baz etkisinin yanı sıra yakın dönemdeki döviz kuru gelişmeleri ve iktisadi faaliyetteki ılımlı seyrin etkisiyle yavaşlama eğilimini sürdürdü.

* (Ağustos’ta) doğalgaz fiyatlarındaki ayarlamanın (%14.64) etkisini, TL’deki ılımlı seyir ve petrol fiyatlarındaki gerilemeye bağlı olarak %4.24 düşen akaryakıt fiyatları sınırladı.

* Ertelenmiş maliyet etkilerine bağlı olarak Mayıs ayından bu yana yüksek artışlar gösteren işlenmiş gıda fiyatları, Ağustos ayında görece düşük (%0.61) bir oranda yükseliş kaydetti.

* Tütün ürünlerindeki fiyat artışının, sınırlı da olsa, Eylül ayına sarkan bir etkisi olacağı not edilmeli.

* Tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı maliyet baskılarında son dönemde önemli bir azalış gözlendi.

REUTERS