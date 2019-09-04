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Merkez’den enflasyon değerlendirmesi

Merkez Bankası yayımladığı Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporun'da Eylül'de ulaştırma hizmetlerinde şehir içi ulaşım kalemi kaynaklı fiyat artışları gözleneceğini ve tütün ürünlerindeki fiyat artışının sınırlı sarkan etkisi olacağını belirtti.

10:33 -
Haberler Ekonomi
Merkez’den enflasyon değerlendirmesi

Merkez Bankası (TCMB) Ağustos’ta %1.3 olan beklentinin oldukça altında %0.86, yıllık bazda ise 1.64 puanlık düşüşle %15.01’e gerileyen Ağustos ayı enflasyon verilerinin ardından bugün yayımladığı Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu’nda şu değerlendirmeleri yaptı:

* Ağustos’ta yıllık enflasyon alt gruplar genelinde gerilerken, enflasyondaki düşüşte büyük ölçüde temel mal ve enerji grupları belirleyici oldu.

* TL’deki istikrarın yanı sıra enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve iç talep koşullarının seyri çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonundaki düşüşü destekledi.

* Bu çerçevede B ve C göstergelerinin eğilimindeki ılımlı seyir korundu.

* Ağustos’ta bir önceki aya göre temel mal, enerji, gıda ve hizmet gruplarının katkıları sırasıyla 1.35, 0.67, 0.32 ve 0.14 puan azaldı, alkol-tütün grubunun katkısı ise 0.98 puan arttı.

‘EYLÜL AYINDA ULAŞIM KALEMİ KAYNAKLI ARTIŞ GÖZLENECEK’

* Eylül ayında, ulaştırma hizmetlerinde şehir içi ulaşım kalemi kaynaklı fiyat artışları gözlenecek.

* Dayanıklı mal grubu fiyatları beyaz eşya fiyatlarındaki %1.05 artışa karşın, otomobil fiyatları (%-2.83) öncülüğünde %1.42 oranında geriledi.

* Bu dönemde diğer temel mallar grubu fiyatlarının sınırlı da olsa düşüş kaydetmesi dikkat çekti.

* Bu çerçevede, temel mal grubu enflasyonu yüksek baz etkisinin yanı sıra yakın dönemdeki döviz kuru gelişmeleri ve iktisadi faaliyetteki ılımlı seyrin etkisiyle yavaşlama eğilimini sürdürdü.

* (Ağustos’ta) doğalgaz fiyatlarındaki ayarlamanın (%14.64) etkisini, TL’deki ılımlı seyir ve petrol fiyatlarındaki gerilemeye bağlı olarak %4.24 düşen akaryakıt fiyatları sınırladı.

* Ertelenmiş maliyet etkilerine bağlı olarak Mayıs ayından bu yana yüksek artışlar gösteren işlenmiş gıda fiyatları, Ağustos ayında görece düşük (%0.61) bir oranda yükseliş kaydetti.

* Tütün ürünlerindeki fiyat artışının, sınırlı da olsa, Eylül ayına sarkan bir etkisi olacağı not edilmeli.

* Tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı maliyet baskılarında son dönemde önemli bir azalış gözlendi.

REUTERS

Son güncelleme: android-time 10:44 04.09.2019
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