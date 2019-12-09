Merkez Bankası’ndan kredi büyümesi düzenlemesi

Merkez Bankası kredilerini belirli aralıklarla artıran bankalara ilişkin yeni bir düzenlemeye gitti.

Bankaların TL cinsi zorunlu karşılığa tabi pekçok yükümlülüğünde zorunlu karşılık oranını %2’ye düşürmeleri için gereken kredi büyüme oranı ise %10-%20 aralığından %5-%15 aralığına indirildi. Ancak kredi büyümesi hesaplanırken, hem TÜFE düşülecek, hem de bazı tip krediler büyüme hesaplamasına dahil edilmeyecek.

Bu değişikliklerin net etkisi hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.

Buna göre kredi büyüme bandının üst sınırı oluşturan %15 hesaplanırken, “5 yıl ve daha uzun vadeli konut kredilerindeki ve tüketici kredileri ile bireysel kredi kartları harici 2 yıldan uzun vadeli kredilerdeki yıllık değişimin tamamı” kredi büyümesinden düşülecek.

Buna karşılık alt bant belirlenirken daha farklı bir hesaplama kriteri getirildi. Değişikliğe göre “5 yıl ve daha uzun vadeli konut kredileri harici tüketici kredilerindeki ve bireysel kredi kartlarındaki yıllık değişimin yüzde 50’si büyüme oranının pay kısmından düşülerek hesaplanacak” kredi büyüme oranı %5’in üzerinde olan bankalar da %2 zorunlu karşılıktan faydalanabilecek.

Bankaların maliyetlerini artıran ve kârlarını düşüren zorunlu karşılıklar ağırlıklı olarak mevduatlardan alınıyor. Bankacılık sisteminde toplam mevduatın neredeyse tamamını oluşturan 1 yıla kadar vadeli TL mevduatlar için %7 veya %4 zorunlu karşılık tutulması isteniyor. Tebliğde %5-%15 kredi büyüme oranını sağlayan bankalar için bu oran zorunlu karşılığa tabi çoğu yükümlülük için %2’ye indiriliyor. (REUTERS)