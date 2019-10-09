Merkez Bankası’ndan rekor altın alımı

Cumhuriyet’ten Emre Deveci’nin Dünya Altın Konseyi’nin verilerini aktardığı haberine göre; Temmuz ayındaki 6.6 tonluk alımla birlikte TCMB'nin kendine ait toplam altın rezervi ağustos sonu itibarıyla 362.5 tona yükseldi.

Temmuz-ağustos döneminde Rusya Merkez Bankası 23.5, Çin Merkez Bankası 15.9 tonluk alım yaparken, bu dönemde dünyada en fazla alım yapan merkez bankası TCMB oldu.

Ocak-ağustos döneminde TCMB'nin toplam altın alımı 109 tona yükselirken, TCMB'nin toplam rezervleri içinde sahip olduğu altının payı son iki yılda yüzde 5.7'den yüzde 19'a sıçradı.

REZERV DEĞERİ 17 MİLYAR 970 MİLYON DOLARA ULAŞTI

Ağustos sonu itibarıyla TCMB'nin kendine ait toplam altın rezervinin değeri, sene başına göre 7 milyar 526 milyon dolarlık artışla 17 milyar 970 milyon dolara ulaştı.

Son yıllarda yurtdışındaki altınlarının büyük bölümünü Türkiye'ye getiren TCMB, 2016 sonunda 116 ton olan kendisine ait altın rezervini, 2 yıl 8 aylık sürede 362.5 tona yükseltti.

Rezervlerin toplam değeri de 4.3 milyar dolardan 17.9 milyar dolara yükseldi.