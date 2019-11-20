Merkez Bankası’nın ödediği vergi 10 milyar TL’yi aştı!

2018 yılında en fazla kurumlar vergisi ödeyen mükellef listesi açıklandı. 2017’ye göre listenin ilk 3 sırası değişmedi. İlk sırada Merkez Bankası’nın yer aldığı listede, ikinci sırada Ziraat Bankası, üçüncü sırada ise Garanti Bankası yer aldı.

FAİZ ARTIŞI ETKİLİ OLDU

Listenin ilk sırasında bulunan Merkez Bankası’nın ödediği vergide yaşanan yükseliş ise dikkat çekti. 2017 yılında 3 milyar 91 milyon 367 bin 707 TL vergi ödeyen Merkez Bankası, 2018 yılında 10 milyar 610 milyon 547 bin 65 TL vergi ödedi. Merkez Bankası’nın borç verme faizi 2017 yılının sonunda yüzde 9.25 seviyesindeydi. 2018 yılının sonuna gelindiğinde ise borç verme faizi 25.50 seviyesine çıktı. Artan gelirlerin, Merkez Bankası’nın ödediği vergi miktarında yaşanan artışta etkili olduğu düşünülüyor.

EN BÜYÜK SIÇRAMAYI TÜRKİYE PETROLLERİ YAPTI

2017 yılında 5. sırada bulunan İş Bankası bu yıl 4 sıraya yükselirken, 15. sırada bulunan Ereğli Demir Çelik 7. sıraya, 16. sırada bulunan Eti Maden İşletmeleri 10. sıraya yükseldi.

Listede en büyük sıçramayı ise Türkiye Petrolleri yaptı. 2017 listesinde 30. sırada bulunan kurum 2018’de 5. sıraya yükseldi.

İLK 10’DA İKİ KURUM GERİLEDİ

Vakıfbank ve Yapı Kredi ise 2017 yılına göre listede geriye düştü. 2017’de 7. sırada olan Vakıfbank 2018’de 8., 6. sırada olan Yapı Kredi ise 9. sıraya düştü.

5 ŞİRKETİN VERGİSİ ARTTI

Listenin ilk 10 sırasında bulunan 5 şirketin 2018 yılında ödediği vergi 2017 yılına göre yükselirken, 4 şirketin ödediği vergi azaldı. Listenin 6. sırasında bulunan İskenderun Demir Çelik ise 2017 yılında ya listede yer almadı ya da ismini açıklamadı.

2017 listesinde ismini açıklamayan 21 şirket bulunurken, 2018 listesinde bu sayı 27’ye çıktı.