Merkez Finansal İstikrar Raporu’nu açıkladı

Merkez Bankası’nın yılda iki kez yayımladığı Finansal İstikrar Raporu’nda öne çıkan mesajlar şöyle:
*Küresel ölçekte büyüme yavaşlarken iktisadi politika belirsizlikleri yüksek seyretmekte.
*Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin devam ettiğini göstermekte.
*Artan mal ve hizmet ihracatının katkısıyla cari dengedeki iyileşmenin sürmesi beklenmekte.
*Kredi büyümesinde ılımlı bir toparlanma gözlenmekte.
*Türkiye’nin hane halkı borçluluğu gelişmekte olan ülkeler ortalamasının altında seyretmekte.
*Reel sektör yabancı para açık pozisyonu kademeli olarak gerilemeye devam etmekte.
*Sermaye yeterliliği ve likit varlık düzeyi bankacılık sektörünün risklere karşı dayanıklılığını desteklemekte.
*TCMB, elindeki tüm politika araçlarını fiyat istikrarını sağlama ve finansal istikrarı destekleme hedefleri doğrultusunda etkin biçimde kullanmaya devam edecek.
REUTERS