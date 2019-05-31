Merkez Finansal İstikrar Raporu’nu açıkladı

Merkez Bankası’nın yılda iki kez yayımladığı Finansal İstikrar Raporu’nda öne çıkan mesajlar şöyle:

*Küresel ölçekte büyüme yavaşlarken iktisadi politika belirsizlikleri yüksek seyretmekte.

*Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin devam ettiğini göstermekte.

*Artan mal ve hizmet ihracatının katkısıyla cari dengedeki iyileşmenin sürmesi beklenmekte.

*Kredi büyümesinde ılımlı bir toparlanma gözlenmekte.

*Türkiye’nin hane halkı borçluluğu gelişmekte olan ülkeler ortalamasının altında seyretmekte.

*Reel sektör yabancı para açık pozisyonu kademeli olarak gerilemeye devam etmekte.

*Sermaye yeterliliği ve likit varlık düzeyi bankacılık sektörünün risklere karşı dayanıklılığını desteklemekte.

*TCMB, elindeki tüm politika araçlarını fiyat istikrarını sağlama ve finansal istikrarı destekleme hedefleri doğrultusunda etkin biçimde kullanmaya devam edecek.

REUTERS