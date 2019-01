Merkez toplantılarının 3 ay içinde yapılmasına ilişkin değişiklik kabul edildi

TCMB'nin Genel Kurul toplantılarının her yıl Nisan yerine dönem sonundan itibaren üç ay içinde yapılmasına ilişkin değişiklik banka Genel Kurulunda kabul edildi. Merkez Bankası'nın esas mukavelesinde yer alan "Genel Kurul toplantıları her yılın Nisan ayı içinde ve Banka Meclisi'nin tespit edeceği günde toplanır" ifadesi "Genel Kurul toplantıları her yıl hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve Banka Meclisi'nin tespit edeceği günde toplanır" olarak değiştirildi.

Değişiklik bugün gerçekleştirilen TCMB Olağanüstü Genel Kurulu’nda onaylandı. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ilgili değişikliğin hissedarların talebi üzerine Türk Ticaret Kanunu’na uyum için yapıldığını söyledi. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı önergesi ile bankanın kesinleşmemiş 2018 yılı karından gerekli yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra yüzde 90’ın avans olarak dağıtılması Genel Kurul onayına sunuldu. İlgili maddenin görüşmeleri hissedarların konuşmalarıyla devam ediyor. TCMB’nin vergi sonrası kârı 2017 yılında bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 92.5 artışla 18.38 milyar TL olarak gerçekleşmişti. TCMB Hazine’ye 2016 yılından sağladığı yaklaşık 9.55 milyar TL kâr üzerinden yaklaşık 6.41 milyar TL aktarmıştı. Banka Hazine’ye 2017 kârından ise yaklaşık 12 milyar TL aktardı. 2018 yılına ilişkin TCMB bilançosu ise henüz açıklanmadı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geçen hafta yaptığı açıklamada, bütçe kapsamında TCMB’den Hazine’ye devredilecek karı 20 milyar TL olarak öngördüklerini ancak bu tutarın 37 milyar TL seviyelerinde beklentinin üzerinde gerçekleşeceğini söylemişti. “Bunun önemli kısmı Ocak’ta devreye girecek” diyen Albayrak temel amacın etkin nakit yönetimi kapsamında kamu yatırımları, kamu ödemeleri, piyasa ödemeleri, KDV iade ödemelerinin bu ekonomik koşullarda çok daha hızlandırılarak piyasaya likiditenin çok daha hızlı bir şekilde sunulması olarak özetlemişti. REUTERS

