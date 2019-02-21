Merkez’den “Herkes İçin Ekonomi” buluşmaları

Vehbi Koç Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve interaktif etkinliklerle desteklenen programda, Merkez Bankası yetkilileri, öğretmenlere ve bazı bankaların çalışanlarına fiyat istikrarının önemini anlattı, bankanın tarihçesi ve enflasyonla mücadele konularında bilgi verdi.

Girişim kapsamında Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde öğrenim gören 500’ü aşkın öğrenciye de TCMB İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hakan Atasoy tarafından sunum yapıldı.

Merkez Bankasının fiyat istikrarı yoluyla ekonomik refaha katkı sağlamayı amaçladığının vurgulandığı etkinlikte, katılımcılara, TCMB Başekonomisti Hakan Kara, Bloomberg HT’den Barış Esen, ekonomistler Gizem Öztok Altınsaç ve Özlem Bayraktar Gökşen de bilgi verdi.

AA