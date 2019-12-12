Merkez’in faiz kararı için uzmanlar ne dedi?

Merkez Bankası faizleri 200 baz puan düşürerek beklentilerin üzerinde bir faiz indirimine gitti. Politika faizi yüzde 12'ye çekilirken önümüzdeki hafta bankaların kredi faizlerini ne kadar indirdiği belli olacak. Sozcu.com.tr'ye konuşan uzmanlar genel olarak Merkez Bankası'nın büyük faiz indirimlerinin sonuna geldiğini ifade ediyor. Banka temmuz ayından bu yana 1200 baz puan faiz indirdi.

MURATOĞLU: YARIN YOKMUŞ GİBİ FAİZ İNDİR

Sözcü Gazetesi Ekonomi Yazarı Murat Muratoğlu Merkez Bankası'nın bugünkü faiz indirimini riskli buluyor. Muratoğlu, Merkez Bankası'nın yarını düşünmeden faiz indirimleri yaptığını söylüyor. Muratoğlu, “Enflasyon artıp yüzde 11.5 – 12’ye gelince, faizler yüzde 12.00'de olacak… İyi de stopajı düşersen aslında bankada tuttuğun para gelecekte enflasyon düşüş göstermezse hiç para kazandırmayacak. Bizim gibi gelişen ülkeler sınıfında verilen faizlerin ortalaması enflasyonlarının yaklaşık 250 baz puan üzerinde… Yani 2.5 puan… Türkiye'nin herhangi bir kazaya uğramayacağı hesaplanıyor. Oysa riskler çok büyük… Nitekim faizleri düşürmek için de enflasyon düşük tutuluyor.” değerlendirmesini yaptı.

Muratoğlu Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle üretimi artırmayı, yatırımların başlamasını ve borç yükünün hafiflemesini hedeflediğini belirtirken, “Bu düşüşle tüketimin canlanması, üretimin artması, yatırımların başlaması, enflasyonun inmesi, borç yükünün hafiflemesi hedefleniyor. Faiz, paranın kirasıdır… Parayı ne kadar süreliğine kiraya verdiğinize yani borcun vadesine, kime borç verdiğinize göre değişir. Şimdi şöyle bir sorunumuz var… Merkez Bankaları durumlara müdahale etmek için iki tarz para politikası izler… Genişletici para politikası ve daraltıcı para politikası… Genişle genişle nereye kadar… Göreceğiz daraltıyoruz deyip genişlemenin etkisini 2020 yılında” diye konuştu.

“FAİZ İNDİRİMLERİ DEVAM EDECEK”

Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge Merkez Bankası'nın faiz indiriminin beklentilere paralel olduğunu ifade ederken Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde enflasyonun düşeceğini tahmin ettiğini söyledi. Tözge, “Açıklamalarda mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla uyumlu olduğunun bir kez daha altı çizilmiş. Yani, TCMB önümüzdeki süreçte enflasyonda gerileme süreceğinin devamını beklemekte. Bu da 2020 yılında daha küçük adımlarla da olsa faiz indirimlerinin devam edebileceğini işaret etmektedir” dedi.

Tözge 2020'nin ilk çeyreğinin sonuna kadar 200 baz puan daha faiz indirimi olabileceğini tahmin ediyor.

PİYASAYI ETKİLEMEDİ

Kararın piyasaya etkisini de değerlendiren Tözge, “Piyasa tepkisine bakacak olursak, 150 – 200 baz puan indirim beklentilerine baktığımızda en üst düzey de indirim olmasına rağmen dolar/TL üzerinde herhangi baskı oluşmadığını görmekteyiz. Bugün doların yurt dışındaki zayıf seyri, Brezilya ve Rusya gibi benzer ülkelerinde faiz indirimlerine devam etmesi TL'nin güçlü seyretmesine yardımcı olmakta.” dedi.

BÜYÜK İNDİRİM ALANI KISITLANDI

Terra Yatırım Ekonomisti Enver Erkan Merkez Bankası için artık büyük faiz indirimleri öngörmüyor. Erkan sozcu.com.tr'ye yaptığı açıklamada , “Merkez Bankası yılın son toplantısında faizleri 200 baz puan daha faiz indirdi ve toplamda bu yıl 1200 baz puan indirimle tamamladı. Aralık 2019 enflasyonunu henüz görmedik, enflasyonda bir adım daha yukarı hareket olacak ve %12 veya biraz altında yılı bitireceğiz. %12 politika faizi, teoride artık alan çok kısıtlı gibi gösteriyor. ” ifadesini kullandı.

“YÜKSEK ORANDA FAİZ İNDİRİMLERİ OLMAZ”

2020 yılında 12 toplantı olacağını söyleyen Erkan, “2020'de 12 toplantı olacak, dolayısıyla 2019'un son 4 toplantısında olduğu gibi yüksek oranlı faiz indirimleri olmaz. Daha sık ve daha küçük dilimlerde faiz indirimleri söz konusu olacaktır. Merkez Bankası'nın tek haneli faiz yönlendirmesini sağlayabilmek için elindeki marjı kullanabileceği kadar kullanacağını düşünüyoruz” dedi.