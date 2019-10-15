Merkez’in faiz kararı öncesi beklentiler değişti!

Swap verileri ve Reuters’ın görüşlerine başvurduğu üç işlemcinin hesaplamalarına göre ay başında 200 baz puana kadar yükselen TCMB faiz indirimi beklentileri yerini dün itibarıyla indirim gerçekleştirilmeyeceği fiyatlamasına bıraktı.

Reuters’a bilgi veren bir işlemci, “Fiyatlamalara bakıldığında TCMB’nin bu ay faiz indirimine gideceği beklentisi artık ortadan kalkmış durumda” dedi.

BEKLENTİLER DEĞİŞTİ

Benzer şekilde diğer işlemciler de geçen hafta 50-75 önceki hafta ise daha da yüksek olan beklentilerin, artık indirim fiyatlaması içermediğini belirttiler.

Beklentilerin altında kalan enflasyon verisi öncesi TCMB’nin bu ay sonundaki toplantısında 100-150 baz puan faiz indirimi bekliyorlardı. Ancak enflasyonun beklentilerin de altında kalmasının ardından beklentiler 100-200 baz puan aralığına genişlemiş, daha yüksek indirim beklentisi kuvvetlenmişti.

Barış Pınarı Harekâtı ile birlikte bu beklenti geçen hafta 50-75 baz puana Cuma günü itibarıyla 50 baz puana kadar gerilerken, bankacılar bugün itibarıyla faiz indirimi fiyatlamasının ortadan kalktığını belirttiler.

REUTERS