Merkez’in faiz kararı sonrası bankaların kredi faizlerinde son durum

12 Eylül’de Merkez Bankası’nın faizleri 325 baz puan aşağı indirmesinin ardından bazı özel ve kamu bankaları da faizleri aşağı çekti. İşte kamu ve özel bankaların kredilerindeki güncel faiz oranları…

Türkiye İş Bankası: Konut kredisi faiz oranlarını 120 ay vadeye kadar yüzde 1,17'ye indirdi. Konut alımlarının finansmanı amacıyla kullanılacak kredilerde 120 ay vadeye kadar yüzde 1,17 faiz oranı uygulayacak.

Halkbank: Merkez Bankası’nın geçen hafta politika faizinde 325 baz puan indirime gitmesinin ardından Halkbank da kredi faizlerini düşürdü. Ticari, ihtiyaç ve konut kredilerinde indirime giden banka ticari kredilerin faiz oranlarını yıllık %13–15.5 aralığına indirdi. Banka, 60 aya kadar vadeli ihtiyaç kredilerinde faiz oranını maaş müşterileri için aylık %1.25'e, maaş dışı müşterileri için ise aylık %1.35'e düşürdü. 500,000 TL ve üzerindeki konut kredilerinde faiz oranının da aylık %1.19'a indirildi. Banka, 500,000 TL'nin altındaki konut kredilerinde ise faiz oranını aylık %0.99 olarak uygulamaya devam edeceğini açıkladı.

Akbank: Merkez’in faiz kararı sonrası Akbank konut kredisi faizini yüzde 1,17’ye düşürdü. Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, “5 ile 10 yıl vade aralığındaki konut kredisi faiz oranımızı yüzde 1,17'ye çektik. ” dedi. Ayrıca Akbank’ın internet sitesinden alınan bilgilere göre; 10 bin TL’lik 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi için faiz oranı 1.75 olarak hesaplanıyor.

Vakıfbank: Maaş müşterileri için ihtiyaç kredisi faizi 60 ay vadeye kadar yüzde 1,45’ten yüzde 1,25’e düşüren Vakıfbank, diğer müşteriler için ise 60 ay vadeli kredi faiz oranını yüzde 1,55’ten 1,35’e indirdi.

Konut kredilerinde ise 500 bin TL'ye kadar olan kredilerde aylık yüzde 0,99 faiz oranını koruyan banka, 500 bin TL üzerindeki konut kredilerinde faiz oranını aylık yüzde 1,15’e çekti.

Ziraat Bankası: Kurumsal kredi faiz oranlarını 16 Eylül’den geçerli olmak üzere yıllık yüzde 13-15,5 aralığına kadar düşürdü. İhtiyaç kredisi faiz oranlarını da maaş müşterileri için aylık yüzde 1,25’e ve maaş dışı müşteriler için ise aylık yüzde 1,35’e çeken banka, ayrıca, konut kredilerinde 500 bin TL ve üzeri kredilerde faiz oranını aylık yüzde 1,19 olarak belirledi.

Türk Eximbank: İhracatçılara kredi veren kamu bankası Eximbank 1 yıl vadeli TL kredi faiz oranını yaklaşık 1 puan indirimle yüzde 10,65'e çektiğini duyurdu.Türk Eximbank'tan yapılan açıklamada ihracatçı KOBİ’lere ve yüksek teknolojili ürün ihracatı yapan firmalara yönelik olarak kullandırılan 1 yıl vadeli TL kredilerin faiz oranının yaklaşık 1 puan indirimle yüzde 10,65'e düşürüldüğü belirtildi.

Kuveyt Türk: Bankadan yapılan açıklamaya göre; banka, konut ve araç finansmanlarındaki kar oranlarını düşürdü, işletmelere yönelik olarak da her vade diliminde indirim gerçekleştirdi. Tüm vade seçeneklerinde konut finansmanı kar oranı yüzde 1,14’e, araç finansmanı kar oranı ise yüzde 1,24’e düşürüldü. Sigorta ürünlerini kullanan Kuveyt Türk müşterileri ise konut finansmanında yüzde 1,11, araç finansmanında ise yüzde 1,21’e kadar düşürülen kar oranlarından yararlanabiliyor. Ayrıca banka, kurumsal ve ticari şirketler ile KOBİ’lere yönelik TL finansmanlarında ise tüm vadelerdeki finansman oranlarında 250 baz puanlık indirim gerçekleştirdi.

MERKEZ BANKASI’NIN FAİZ KARARI SONRASI İHTİYAÇ KREDİSİNDEKİ FARKLAR

Ayrıca Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasından bir gün sonra 13 Eylül Cuma günü, iki özel ve bir kamu bankasının 12 ay vadeli 50 bin TL ihtiyaç kredisi için şartlarına (faiz oranı, aylık taksit tutarı, geri ödenecek toplam tutar) baktık. Aynı miktar ve vadedeki kredi şartlarına dün de baktığımızda aradaki fark göze çarpıyor. İşte o çarpıcı tablo: