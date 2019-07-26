Merkez’in faiz kararı sonrası bankaların mevduat faizleri ne kadar olacak?

Merkez Bankası dün faiz kararını açıkladı. Buna göre Merkez Bankası faizi 425 baz puan indirerek politika faizi 19.75’e geriledi. Böylece Merkez Bankası 4.5 yıl sonra faiz indirmiş oldu. Peki önümüzdeki haftalarda bankaların mevduat faizi oranları ne olacak? 1 milyon TL için 6 banka ile birlikte yapılan araştırmaya göre; faiz kararı sonrası bankalar TL mevduat faizlerini ortalamada 260 baz puan indirdi. Yıl başından beri, TL mevduat faizindeki ortalama düşüş 390 baz puana ulaştı. Döviz mevduat faizleri ise, haftalık bazda 13 baz puan geriledi. Önümüzdeki haftalarda ise TL mevduat faizlerinde 100 baz puan daha gerileme olması muhtemel görünüyor.

BİREYSEL KREDİLERDE YÜKSELİŞ BEKLENİYOR

TEB Yatırım tarafından hazırlanan rapora göre; yılın ikinci yarısında 6 ay ileri vadeli swap eğrisi 300 baz puana yakın TCMB faiz indirimi fiyatlanıyor. Faiz indirimleri, Eylül PPK’da devam ederse bankaların spread gelişimi dördüncü çeyrek 2019’da daha net görülüyor. Yılın ikinci yarısında, tüketici güveninin toparlanmasıyla bireysel kredilerde yükseliş bekleniyor.

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KREDİ DÜŞÜŞÜ %6.6

19 Temmuz haftası, bankaların verdiği kredilerde haftalık bazda düşüş 0,7 puan olurken, mevduatlarda 0,5 puan düştü. Özel sektör talebiyle döviz mevduatlarda haftalık yükseliş 0,7 puan oldu. TL mevduatlarda azalış ise 0,5 puan oldu. Yıllık bazda, TL krediler %2.5 yükselirken, kamu bankalarının kredi büyümesi %14.1, özel bankalardaki kredi düşüşü ise %6.6 gerçekleşti.