Merkez’in son faiz indirimi vatandaşa yansıdı mı?

Merkez Bankası Temmuz ayında Murat Uysal’ın göreve gelmesinden sonra faizi toplamda 1200 baz puan indirerek yüzde 24’ten yüzde 12 seviyesine çekti.

Merkez Bankası’nın politika faizinde yaptığı indirim bankalardan kredi çekmek isteyen vatandaşları da doğrudan ilgilendiriyor. Çünkü Merkez indirime gittikçe bankalar da vatandaşa verdikleri kredilerin faiz oranlarında indirime gidiyor.

200 BAZ PUANLIK SON İNDİRİM YANSIMADI

Ancak bankalar aradan geçen 5 güne rağmen, Merkez Bankası’nın geçen hafta perşembe günün yaptığı 200 baz puanlık indirimi henüz müşterilerine yansıtmadı.

sozcu.com.tr’nin 2 kamu ve 2 özel bankanın kredi hesaplama sisteminden derlediği bilgilere göre, aynı miktar ve vade süresiyle 12 Aralık Perşembe günü hesaplanan kredilerle, 17 Aralık Salı günü hesaplanan kredilerin faiz oranları, toplam geri ödeme miktarı ve aylık taksit tutarında herhangi bir değişiklik olmadı.

YÜZDE 24’TEN YÜZDE 12’YE

Murat Uysal göreve geldiğinde Merkez Bankası'nın politika faizi yüzde 24 seviyesinde bulunuyordu. Uysal, 25 Temmuz’da yapılan ilk PPK toplantısında 425 baz puan indirimle faizleri yüzde 24’ten yüzde 19.75’e düşürdü.

12 Eylül’de yüzde 19.75 olan politika faizi 325 baz puan indirimle yüzde 16.50’ye, 24 Ekim'de ise 250 baz puan indirimle yüzde 16.50’den yüzde 14’e düşürüldü.

Merkez Bankası geçen hafta perşembe günü açıkladığı karar ile de politika faizini yüzde 14 seviyesinden 200 baz puan daha düşürerek yüzde 12 seviyesine çekti.

Merkez Bankası böylece 2019 yılında toplam 1200 baz puan faiz indirimi yapmış oldu.

24 Ekim perşembe günü yapılan faiz indiriminin ardından 28 Ekim pazartesi tarihinde kredi koşulları aşağıdaki tablo gibi şekillenmişti.

