Merkez’in ‘zorunlu karşılık’ kararı piyasaya kaç para verecek?

Merkez Bankası (TCMB) zorunlu karşılık (ZK) oranlarını ve ZK’lara ödenen faizleri TL kredilerin yıllık büyüme oranı ile ilişkilendirmesi ardından dolar/TL yükselişe geçerken küresel piyasalar gündemde kalmaya devam ediyor.

TCMB’nin yeni uygulamasıyla kredi büyümesi %10 ile %20 arasında olan bankalar ZK oranlarında 1 yıldan kısa vadeler için indirim sağlayacak. Böylece kredi büyümesi TCMB tarafından belirlenen kriterleri sağlayan bankaya teşvik uygulanmış olacak.

Öte yandan yine kriterleri karşılayan bankalar TCMB’de tuttukları TL ZK’lar için aldıkları faiz/nemalarda artış sağlayacak. Kriterleri sağlamayan bankalar ise faiz/nemada düşüş yaşayacak.

TCMB açıklamasına göre, yeni uygulama ile ilk aşamada piyasaya yaklaşık 5.4 milyar TL ve 2.9 milyar dolar karşılığı altın ve döviz likiditesi verilmesi bekleniyor.

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‘KAMU BANKALARI YARARLANIR’

Reuters’a bilgi veren 3 bankacı, ilgili düzenlemeden tüm kamu bankalarının yararlanacağını, ancak özel bankaların genel olarak bugün için kriterleri sağlayamadıklarını belirttiler.

Bir bankanın Hazine yetkilisi, “TL’de TCMB kararıyla sert bir satış baskısı yaşadık. Bunun nedeni ise ilgili sistemin piyasaya yaklaşık 22 milyar TL likidite bırakacak olması ve kredi genişlemesinin bankaların seçiciliğinin azalabilir endişesine bağlıyoruz. Adım açık bir şekilde TCMB’nin kredi canlanması istediğini gösteriyor” dedi ve ekledi:

“Halka açık bilançolara baktığımızda kamu bankalarının tamamının sistemden yararlanacağını görüyoruz. Özel bankalar ise genel olarak bugün için sistemden faydalanamıyor. ZK’lara ödenen faiz açısından da benzer durum söz konusu. Özel bankalar gelirlerinde düşüş kamu bankaları artış yaşayacak.”

ÖZEL BANKALARDAN YAPI KREDİ VE İŞ BANKASI SAĞLIYOR

Reuters’a bilgi veren 3 bankacı büyük özel bankalardan Yapı Kredi ve İş Bankası’nın kredi büyümesinin sistemden yararlanmak için gereken en alt sınıra en yakın olduğunu da belirttiler.

Bir başka bankacı ise “Dünyada merkez bankaları tarafından uygulamada örneği olan bir sistem. En yakın örneği Endonezya ve kısmen ECB. TLTRO’da ECB kredi büyümesi sağlayan bankaları pozitif ayrıştıran bir sistemi devreye almıştı. Her ne kadar aynı olmasa da benzeri görülen uygulama. TL’de tepki yaratmış görünüyor ki bunun ana nedeni de büyük bir TL likiditesinin kamu bankalarına verilecek olmasından kaynaklanıyor” dedi.

JACKSON HOLE İZLENECEK

Bankacılar bu haftanın en önemli gündem maddesinin ise ABD Merkez Bankası olacağını düşünüyorlar. ABD tahvil getirilerindeki sert düşüş ve ters verim eğrisi sonrası Powell’ın Jackson Hole konuşmasında verebileceği politika mesajları küresel piyasalarda yön belirleyici olarak izlenecek. Piyasa bu konuşmadan Fed faiz indirimi tahminlerini de güncellemesine neden olabilecek.

TCMB kararı öncesi 5.5950 seviyesinde işlem göre dolar/TL karar sonrası 5.6740’a kadar yükseldi. Dolar/TL ise bu sabah saat 09828’de 5.6415/5.6475 seviyesinde işlem gördü.

Tatil öncesi son hacimli gün olan 9 Ağustos’ta dört ayın en düşük seviyesinde 5.45 civarında işlem gören dolar/TL, geçen hafta küresel piyasalarda sert satış baskısı yaşandığı dönemde 5.63’ü test etmişti.

Analistler küresel tahvil piyasalarındaki negatif getirinin artığı bir dönemde TL’nin sağladığı yüksek getiri, küresel merkez bankalarının genişlemeci politikaları, Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik olumlu beklentiler, S-400 konusunun daha arka planda kalmasının yanı sıra yerli yatırımcının döviz talebinin sakinleşmesinin TL’ye olumlu yansıdığını belirtiyor.

Tahvil piyasasında ise Gösterge 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi 9 Ağustos Cuma günü %14.98 seviyesindeydi. Dün valörde son işlem %15.98 oldu. İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise 9 Ağustos’ta spot kapanışta %15.22 seviyesindeydi. Dün son işlem ise %15.59 oldu.

REUTERS