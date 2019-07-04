Mesai ücreti hesaplama işlemi nasıl yapılır? Fazla mesai ücreti ne kadar olmalı?

İşçi ile işverenin genellikle mahkeme yoluna gidilerek çözümlenmeye çalışılan en önemli anlaşmazlıklarından biri olan fazla mesai ücreti, işçinin yasal çalışma saatinden fazla çalışması sonrasında işveren tarafından ödenmesi gereken ücrettir. Fazla mesai ücreti hesaplama işlemi nasıl yapılır? Fazla mesai ücreti ne kadar olmalıdır? Özellikle bu konu hakkında açılan davaların fazla olmasından ve konu hakkında akıllarda soru işareti olmasından dolayı detaylı bir haber hazırladık. İşte fazla mesailerle ilgili haberimizin ayrıntıları…

FAZLA MESAİ NEDİR?

4857 sayılı İş Kanunu'na göre bir işçinin haftalık 45 saat çalışma hakkı vardır. Eğer işçi haftalık çalışma saatlerinde yasada belirtilen süreyi aşıyorsa işvereni tarafından çalışılan her saat için yüzde 50 zamlı olarak ücret ödenmelidir.

Aynı zamanda her ne koşulda ve durumda olursa olsun bir işçi kendi rızası olsa bile günlük 11 saatten fazla çalıştırılamaz. 18 yaşını doldurmayan, sağlık durumları çalışmaya elverişli olmayan, hamile, yeni doğum yapmış ve çocuk emziren işçiler ve kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçiler fazla mesai yapamazlar.

FAZLA MESAİ ÜCRETİ HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Çalışanın haftalık 45 saati aşan çalışmalarında, çalışılan her saat için yüzde 50 zamlı ücret ödenmelidir. Bunun hesaplaması için ise fazla mesai yapan işçinin saatlik ücretini bilmek gerekmektedir.

FAZLA MESAİ ÜCRETİ NE KADAR OLMALI?

– 2019'da asgari ücret brüt 2.558,40 TL'dir. İşçinin saatlik tutarını bulmak için 1 aylık çalışmanın saatlik değeri olan 225 saate bölünür.

2.558,40/225=11,37 TL Saatlik ücret.

– Fazla mesai ise, çalışılan saat başına yüzde 50 zamlı olduğuna göre yukarıda bulunan saatlik ücret 1 buçuk ile çarpılır.

11,37 x 1,5=17,055 TL yüzde 50 zamlı ücret.

– Fazla mesai ücretini bulmak için 45 saatin üzerinde çalışılan saatleri % 50 zamlı olarak hesaplıyoruz.

50 – 45 = 5 saat Fazla mesai.

5 saat x 17,055 TL = 290,87 TL fazla mesai ücreti ödenecektir.