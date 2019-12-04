Metalde toplu sözleşme imzalanamadı

Türkiye genelinde 130 bin metal işçisini ilgilendiren MESS Grup Toplu İş Sözlşemesi görüşmelerinde son toplantı bugün gerçekleştirildi. Türk Metal Sendikası ile işveren temsilcisi MESS arasındaki TİS görüşmelerinde bugüne kadar pek çok idari maddede anlaşma sağlandı.

Son toplantıda ise 3 maddede uzlaşma sağlanamadı. MESS 3 yıllık sözleşme teklifini yineledi, Türk Metal Sendikası bu teklifi reddetti. Gece çalışma tazminatı için Türk Metal Sendikası yüzde 15 oranını teklif ederken MESS ise yüzde 10'luk mevcut oranın korunmasını istedi.

ARABULUCU ATANACAK

Tarafların en büyük anlaşmazlığı ise ücret konusunda oldu. 2019-2021 dönemi için geçerli olması beklenen sözleşme taslağı görüşmelerinde MESS ilk 6 ay için 6 aylık enflasyon rakamı olan yüzde 6,05 zam teklifinde bulundu. Diğer aylarda da enflasyon oranında iyileştirme önerildi. MESS sosyal haklar için de enflasyon oranında zam teklifi yaptı. Türk Metal Sendikası, taslak sözleşmede yer alan yüzde 26'lık zam teklifinden geri adım atmadı.

Söz konusu maddeler üzerinde anlaşamayan taraflar uyuşmazlık zaptı tuttu. Böylelikle 130 bin metal işçisini ilgilendiren görüşmelerde arabulucu dönemi başlamış oldu. Yasal süre içerisinde resmi arabulucu atanacak ve taraflar arabulucu eşliğinde yeniden masaya oturacak.