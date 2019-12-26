Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: İşte kar ve sağanak yağmur beklenen iller…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Isparta ve Antalya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, İç ve Doğu Anadolu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Kahramanmaraş çevreleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş, Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bilecik çevrelerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 9°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 8°C

Çok bulutlu

KOCAELİ °C, 10°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege’nin iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 3°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DENİZLİ °C, 8°C

Çok bulutlu

İZMİR °C, 12°C

Çok bulutlu

MANİSA °C, 9°C

Çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor.Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, Isparta ile bölgenin iç kesimlerinin yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 12°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 16°C

Çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak yağışlı

HATAY °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 6°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 6°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, akşam saatlerinde hafif olmak üzere karlakarışık yağmurlu

ÇANKIRI °C, 7°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, akşam saatlerinde karlakarışık yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

KONYA °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olmak üzere, kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 7°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu

KASTAMONU °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 9°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA °C, 8°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 9°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısı ile zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güney kesimlerinde kuvvetli olmak üzere, karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı

MALATYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı