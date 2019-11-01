Metro Market, Çekyalı iş insanının kontrolüne geçti

Türkiye'de de pek çok şubesi olan Alman yatırımcıların kontrolündeki Metro Marketler Çekyalı iş insanı Daniel Kretinsky’nin kontrolüne geçti.

Financial Times'ta yer alan habere göre Çek milyarder Daniel Kretinsky'nin EP Global Commerce isimli şirketteki hisselerini yüzde 17.52'den yüzde 29.99'a çıkararak Metro'nun en büyük hissedarı oldu.

Haniel grubundan hisseleri alan EP Global Commerce'in bu satış için ne kadar ücret ödediği açıklanmadı.

Kretinsky son yıllarda dikkat çeken satın almalarla gündeme geliyor. Ünlü milyarder Fransa'nın ünlü gazetesi Le Monde'a da ortak olmuştu.

1964 yılında Almanya'da kurulan Metro AG'nin Türkiye'de 37 şubesi bulunuyor.