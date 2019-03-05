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Metro çalışma saatleri 2019: Metro açılış ve kapanış saatleri nedir?

Metro çalışma saatleri hakkında bilmek istediğiniz her şey haberimizde… Metrolar ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi ve hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Metro sabah saat kaçta açılır akşam saat kaçta kapanır? İşte, Metro çalışma saatleri 2019…

15:49 -
Haberler Ekonomi
Metro çalışma saatleri 2019: Metro açılış ve kapanış saatleri nedir?

Metro çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor… Bu içeriğimizden metro çalışma saatleri, günleri ve metroların açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Metrolar genellikle 06:00 – 00:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte detaylar…Metro hangi saatler arasında çalışıyor? İşte, Metro çalışma saatleri 2019…

METRO ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

İstanbul metro çalışma saatleri: 06:00 – 00:00
Ankara metro çalışma saatleri: 06:00 – 01:00
İzmir metro çalışma saatleri: 06:00 – 00:20
Adana metro çalışma saatleri: 06:04 – 23:04
Bursa metro çalışma saatleri: 06:00 – 00:09

TÜRKİYE’DE HANGİ İLLERDE METRO VAR?

Türkiye’de 5 ilde bulunan metro; genel olarak yoğun nüfusu olan şehirlerde kurulan, şehir merkezinden banliyölere süratli bir şekilde yolcu taşıyan yeraltı demir yollarıdır.

Metro, dünyada ilk kez Londra’da kurulmuştur. 1863’te işletmeye açılan metro, günde sekiz milyondan fazla yolcu taşımaktadır. Metronun özelliklerinden birisi de çok az sayıda personelle yönetilebilmesidir. Türkiye’de İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Bursa’da metro bulunmaktadır.

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Son güncelleme: android-time 16:21 05.03.2019
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