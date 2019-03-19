Metrobüs çalışma saatleri 2019: Metrobüs seferleri kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

İETT'nin İstanbul'un ana arterlerindeki trafik yoğunluğunu azaltmak, hızlı ve konforlu ulaşım sağlamak amacıyla işletmeye aldığı metrobüsün çalışma saatleri hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Metrobüs hangi saatler arasında hizmet vermektedir? İşte, Metrobüs çalışma saatleri 2019…

METROBÜS ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

Metrobüsler 24 saat boyunca çalışmaktadır. Gece 01:00 – 05:30 saatleri arasında yarım saat veya 1 saat aralıklarla, sabah saatlerinde ise 1 ya da 2 dakika arayla sık sık sefer düzenlemektedir.

METROBÜS HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Metrobüs sistemi ilk olarak Topkapı-Avcılar hattında hizmete başladı. Yapımına 2007 yılı başında başlanan 18,3 kilometrelik hat, 17 Eylül 2007’de açıldı. Metrobüsün ikinci etabı olan Zincirlikuyu ayağı 8 Eylül 2008 Pazartesi günü hizmete alındı ve durak sayısı 25’e yükseldi.

Metrobüs hattının üçüncü etabı olan Söğütlüçeşme hattı ise 3 Mart 2009 tarihinde hizmete alınarak İstanbul’un iki yakası birbirine bağlandı. Bu bağlantı ile birlikte Avcılar-Söğütlüçeşme hattında yolculuk 63 dakikaya indi. Hattın Avcılar-Beylikdüzü güzergahının temeli 15 Mart 2011 günü atıldı. Hattın resmi açılışı da 19 Temmuz 2012 tarihinde gerçekleşti. Toplam uzunluğu 52 kilometreyi bulan 45 istasyonlu Beylikdüzü-Söğütlüçeşme metrobüs hattında ortalama 700 bin yolcu taşınmaktadır.

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