Microsoft, Türk şirketi satın aldı

Citus Data’nın kaç paraya dünya devi tarafından satın alındığı açıklanmazken satış Microsoft’un internet sitesinde satın alma bir blog yazısı ile duyuruldu.

Microsoft Türkiye Genel Müdürü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Murat Kansu, satın almayla ilgili olarak, “Türkiye'nin yazılım pazarında bir dünya oyuncusu olması için attığımız adımlara bugün bir yenisini ekledik. Türkiye'ye duyduğumuz inancın bir göstergesi olarak, Türk girişimcilerin kurduğu yazılım şirketi Citus Data'yı bünyemize katmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Citus Data Micsoroft’un yıllardır uzak durduğu açık kaynak kodlu yazılım alanında hizmet veriyor.

Citus Data’da Özgün Erdoğan CTO’luk görevini, Umur Çubukçu CEO’luk görevini üstleniyor. İkili aynı zamanda şirketin de kurucuları.

Şirketin sadece Türkiye’de bir üssü bulunmuyor; aynı zamanda San Francisco’da 40 çalışanın bulunduğu bir ofisi de var. Şirket, daha önce de Citus Data gibi açık yazılım platformu ortaya koyan GitHub’ı 7.5 milyar dolara satın almıştı. Microsoft’un Türk şirketi ne kadara satın aldığı ise henüz açıklanmadı.

Şirketin İstanbul’daki ofisi İTÜ Teknokent’te.