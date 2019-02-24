Migros 1,3 milyon kişiyi ‘Sağlıklı Yaşam Yolculuğu’na çıkardı

Lizbon'da düzenlenen Sürdürülebilir Perakende Zirvesi'nde dünyanın önde gelen perakende ve üretici firmaları tarafından ilgiyle karşılanan uygulama, en etkili yeni nesil perakende uygulaması olarak örnek gösterildi. Son olarak dünyanın en itibarlı ödül programları arasında yer alan Stevie Awards tarafından düzenlenen “Satış ve Müşteri Hizmetleri” ödüllerinde “Müşteri Hizmetlerinde İnovasyon” ve “Yılın Fark Yaratan Satış Uygulaması” kategorilerinden 2 ödülün sahibi oldu. Türkiye'ye Grand Stevie'yi kazandıran ilk ve tek marka olan Migros bu ödüllerle bugüne kadar aldığı Stevie ödüllerinin sayısını 22'ye yükseltti.

ÇOK KISA SÜREDE ETKİSİNİ GÖRDÜK

Perakendenin yeni çağında satış odaklı yaklaşımın yerini müşteriler için fiziksel, duygusal ve sosyal değer yaratan hizmet anlayışına bıraktığını, satış artışının ise onun doğal bir sonucu olarak ortaya çıktığını ifade eden Migros Ticaret A.Ş. Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Demir Aytaç, “Değişen dünya düzeniyle birlikte zaman daha hızlı akmaya başladı. Bu nedenle, tüketiciler kendileri için özel olarak düşünülerek önlerine hazır olarak gelen ve doğrudan fayda gördükleri kampanya ve hizmetlere daha fazla bağlılık gösteriyor. Bu doğrultuda, toplumsal ihtiyaçlardan yola çıkan proje ve kampanyaların iş sonuçlarındaki geri dönüşü daha hızlı oluyor. Sağlıklı Yaşam Yolculuğu projemizi bu bakış açısıyla hayata geçirdik ve çok kısa sürede etkisini gördük”dedi.

Toplum sağlığına hizmet etmenin küresel taahhüdütleri olduğunun altını çizen Aytaç, “Taze ürünler uzmanlığımız. Sağlıklı Yaşam Yolcuğu projemizde dengeli beslenme, yeterli su tüketimi ve fiziksel aktivitenin artırılması konularına odaklandık. Eğlenceli ve oyunlaştırılmış içerikler hazırladık. Migros Mobil üzerinden müşterilerimizin, gıda alışverişlerinde eksik kalan besin gruplarını interaktif bir şekilde gösteriyor ve kişiye özel dengeli beslenme önerileri sunuyoruz. Ücretsiz olarak sunduğumuz bu hizmet, müşterilerimizden büyük ilgi gördü” dedi.

Migros, müşterilerine dengeli beslenme ve aktif yaşam konusunda rehberlik etmek amacıyla hayata geçirdiği ‘Sağlıklı Yaşam Yolculuğu' projesi ilehem Türkiye'de hem de dünyada perakende sektörü için bir ilke imza attı.

Lizbon'daki Sürdürülebilir Perakende Zirvesi'nde dünyanın önde gelen perakende ve üretici firmaları Migros'un uygulamasını örnek uygulama olarak gösterdi. ‘Sağlıklı Yaşam Yolculuğu' projesi 9 ayda 1,3 milyon kişiye ulaştı.

Migros'un cebe sığdırdığı ‘Sağlıklı Yaşam Yolculuğu'na, Migros Mobil üzerinden ücretsiz olarak ulaşılabiliyor. ‘Sağlıklı Yaşam Yolculuğu' başlığı altında oluşturulan alanda, akıllı bir algoritma ile müşterilerin 3 aylık gıda alışverişlerine göre besin dağılımları ile günlük ideal besin tüketim tablosu yan yana yer alıyor. Global parametreler ve Sağlık Bakanlığı verilerinden yola çıkarak oluşturulan tablo ve mesajlarda müşteriler, bir bakışta dengeli beslenmek için hangi besin grubunu ihmal ettiklerini görebiliyorlar. Dengeli beslenmeye yönelik olarak aradaki farkı kapatabilmeleri için kişiye özel öneriler indirimli olarak sunuluyor ve sağlıklı yaşam yolculuğu teşvik ediliyor. Sistem müşterilerin grafiğini her alışveriş sonrasında güncelliyor ve iki haftada bir, yeni bir sağlıklı yaşam önerisinde bulunuyor. Uygulamada, dengeli beslenmenin yanı sıra su içmenin önemi ile ilgili mesajlar ve örnek egzersiz tablosu da yer alıyor.

“SAĞLIKLI YAŞAM FARKINDALIĞINI OYUNLAŞTIRILMIŞ MESAJLAR VE KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ ÖNERİLERLE SAĞLADIK”

‘Migros Sağlıklı Yaşam Yolculuğu' projesinin Türkiye'de ve dünyada toplum sağlığına yönelik öncü bir proje olduğunu belirten Migros Ticaret A.Ş. Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Demir Aytaç, “Sağlıklı ve iyi yaşam konusu, tüm dünyada giderek artan bir ilgi ile karşılanıyor. Ancak tüketiciler, günlük hayatın koşuşturması içinde; geleneksel, bilimsel ve hatta popüler birçok kaynaktan gelen bilgi bombardımanı ile nasıl davranması gerektiğini bilemeyebiliyor. Taze ürünlerdeki uzmanlığımız, kalite standartlarımız ve projelerimizle tüketicilerin sağlıklı yaşama giden yollarını aydınlatmayı amaçlıyoruz. Sağlıklı Yaşam konusunda farkındalık yaratmak için dengeli beslenme, yeterli su tüketimi ve fiziksel aktivitenin artırılması konularına odaklandık. Müşterilerimize bir bakışta ulaşabilecek, eğlenceli ve oyunlaştırılmış içerikler hazırladık” dedi.

‘Sağlıklı Yaşam Yolculuğu” projesinin çok kısa sürede geniş bir kitleye yayıldığını ifade eden Aytaç, “Projemizi hayata geçirdiğimiz Nisan 2018 tarihinden yılsonuna, çok kısa bir sürede 1,3 milyon müşterimizde sağlıklı yaşam ve dengeli beslenme farkındalığı yarattık. Bu müşterilerimizin yüzde 51'i kendilerine özel sunulan önerilerden faydalandı. Böylece, beslenmelerinde eksik kalan gıdalara yönelik davranış değişikliği gösterdiler. Kullanım sonuçlarına göre, bir kere bu hizmetten faydalanan müşterilerimizin, sürekli sisteme girerek takip ettikleri gördük” dedi.

“TOPLUM SAĞLIĞINA HİZMET, KÜRESEL TAAHHÜDÜMÜZ”

Demir Aytaç, dünyanın önde gelen perakende ve üretici firmalarının çatı kuruluşu olan Consumer Goods Forum'un (CGF – Tüketici Ürünleri Forumu) sürdürülebilirlik alanında global hedeflerinin belirlenmesinde Migros'un aktif rol oynadığını ifade etti. Aytaç, “Tüm CGF üyesi şirketler olarak, toplum sağlığına yönelik çalışmaların taahhüdünü verdik. Migros da bu taahhütler kapsamında çalışmalarını hızlandırdı” dedi.

Aytaç, daha fazla kişiye ulaşmak için hem mağazaları hem de mobil kanalları birlikte kullandıkları belirtti. Üretici firmaların desteğiyle Türkiye çapında 14 ildeki 26 Migros mağazasında ‘Migros Sağlıklı Yaşam Yolculuğu' alanları kurarak projeyi desteklediklerini ve dönem dönem bu çalışmaları sürdüreceklerini ifade etti. Aytaç, “Proje başlangıcında öncelikli olarak çalışanlarımıza farkındalık eğitimi verdik ve deneme süreçlerini kendi içimizde tamamladık. Bu sayede çalışanlarımız konuyu sahiplenerek gönüllü ‘sağlıklı yaşam' elçilerimiz oldu. 20 noktadaki mağazalarımızda kişisel ve mesleki eğitimler verdiğimiz ‘Aile Kulüpleri'mizi projeye entegre ettik. 160.000'den fazla çocuğa iyi yaşam ve bilinçli alışveriş eğitimleri verdiğimiz ‘Migros ile Sağlıklı Büyüyorum' mağaza turlarımızı da dahil ettik. Ayrıca, Mayıs ayında Migros Yaşam Festivali düzenledik. Burada sağlıklı ve iyi yaşam konusunu, üretici firmalarımız ve müşterilerimizle birlikte iki gün süresince, çeşitli etkinlik, söyleşi ve gösterilerle ele aldık. 2018 sonunda ise mağazalarımızda ağız ve diş sağlığına yönelik uzmanlar eşliğinde farkındalık çalışmaları gerçekleştirerek bu mesajları Migros Mobil üzerinden daha geniş kitlelere ulaştırdık. Böylece Sağlıklı Yaşam Yolculuğu projemizin kapsamını genişlettik” dedi.