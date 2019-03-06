Migros bilançosunu açıkladı

Migros 2018 yılında 835.6 milyon TL zarar etti, satışları %22 artışla 18.7 milyar TL’ye çıktı. Şirket dün akşam bilançosuyla birlikte açıkladığı hedeflerne göre satışlarını bu yıl yüzde 20 artırmayı hedefliyor.

Şirketin açıkladığı hedefler şu şekilde:

Yıl içinde açılacak yeni mağaza sayısı: 100

Konsolide satış büyüme hedefi (2018’e göre): yüzde 20

Konsolide VAFÖK marjı: yaklaşık yüzde 6.0 (UFRS 16 etkisinden arındırılmış)

Yatırım harcamaları: 300 milyon TL

REUTERS