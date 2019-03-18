Migros çalışma saatleri 2019: İşte Migros’un açılış ve kapanış saatleri

Migros mesai saatleri hakkında bilmek istediğiniz her şey haberimizde… Migros sabah saat kaçta açılır akşam saat kaçta kapanır? Migros marketleri 09.00 – 21:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte, Migros çalışma saatleri 2019…

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

Migros Market hafta içi her gün mesaiye sabah tam 09.00’da başlar ve akşam kapanış saati olan 21.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Migros marketleri öğle arası tatili vermemektedir.

Migros; Ramazan Bayramı (Şeker Bayramı) ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermektedir. Ancak bayram tatillerinde çalışma saatleri farklıdır.

Migros Merkez Binası; Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No: 7 34758 Ataşehir / İstanbul adresinde bulunmaktadır.

Migros Merkez Şubesi Telefon Numarası: 0 216 579 30 00

MİGROS HAKKINDA

Temelleri 1954 yılında İsviçre'de “Ucuzluğun Kralı” adıyla bilinen Migros teşkilatının benzerinin Türkiye'de kurulması ile atıldı. İsvçre Migros Kooperatifler Birliği ve İstanbul Belediyesi'nin ortak girişimi ile gıda ve tüketim maddelerini belediye kontrolü altında üreticiden sağlamak ve bu ürünleri sağlığa uygun koşullarda ve ekonomik fiyatlarla İstanbullular'a ulaştırma amacıyla kurulmuştur. Türkiye'de toplam 244 mağazası ve 6 bin çalışanı olan Migros'un ilk mağazası 1957'de balık pazarında açılmıştır. Migros 1988 yılına kadar sadece İstanbul'da faaliyet gösterdi. 1988 yılında İzmir'de 4 mağaza açtı. 1975 yılında hisseleri Koç Topluluğu tarafından devralınan Migros, 1991 yılında halka arz edildi. Migros, 2005 yılında Tansaş'ı satın aldı. Migros toplam 21.403 çalışanı ile hizmet veriyor. 2016 Eylül sonu itibariyle Türkiye’de 72 ilde Kazakistan ve Makedonya dahil toplamda 1575 mağazası bulunan Migros adı yarım veya yol ortası demek olan Fransızca “m” ve toptan demek olan”gros”tan gelir.

İLGİLİ HABER İşte BİM'in çalışma saatleri