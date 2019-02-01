Migros’ta havale hizmeti başlıyor

Migros, himayesindeki Gönder-Al Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile para transferine başlıyor. Transferi hizmeti kapsamında para gönderme ve para alım işlemleri mağazaların kasalarından, banka hesabına ihtiyaç duymaksızın, mağazaların açık olduğu saatler içerisinde gerçekleştirilebilecek.

YALNIZCA NAKİT

Hizmet kapsamında 2000 TL'ye kadar olan işlemler, Türkiye'nin 81 ilindeki tüm Migros, 5M, MigrosJet ve Macrocenter mağazalarının kasalarından yapılabilirken, 2000 – 7000 TL arasındaki para transferi işlemleri ise 81 ildeki seçili 450 Migros mağazasının danışma bankosundan gerçekleştiriliyor. Ayrıca, bu seçili 450 mağazadan 2000 TL'ye kadar olan işlemler için IBAN'a da gönderim yapılabiliyor. Migros'ta para transfer işlemleri yalnızca nakit olarak yapılabiliyor, işlem hizmet ücreti ödemelerinde ise kredi kartı, Money ve nakit gibi seçenekler mümkün.

Bu uygulamayla Migros'un bir marketten çok daha farklı bir hizmet boyutuna ulaştığının altını çizen Migros Ticaret A.Ş. Bilgi Teknolojileri ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Kerim Tatlıcı, “Bu yeni hizmetlerle mağazalarımız sadece alışveriş yapılan noktalar olmanın çok ötesine geçti. Kuruluşumuzdan bu yana teknoloji tabanlı pek çok yeniliği sektörümüze kazandırdık. Finansal teknolojilere yaptığımız yatırımın bir yansıması olan para transferi hizmeti de Migros'un perakendede sınırsız hizmet anlayışının en açık örneklerinden biri. Müşterilerimizin günlük yaşamlarındaki tüm ihtiyaçlarını mağazalarımızdan gerçekleştirmesine olanak sağlayacak bu ve benzeri iş birliklerini gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi

PARA TRANSFERİNDE ZAMAN SINIRLAMASI YOK

Türkiye'nin 81 ilinde bulunan Migros, 5M, Migros Jet ve Macrocenter şubelerinin herhangi birinden gönderilen para, yine Türkiye'nin tüm illerinde bulunan Migros mağazalarının herhangi birinden anında alınabiliyor. Müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla önemli iş birlikleri gerçekleştirdiklerini söyleyen Tatlıcı, “2018 yılı verilerine göre Türkiye'de banka hesabı olmayan 25 milyon kişi bulunuyor. Banka hesapları üzerinden yapılan para transferlerinde ise müşteriler zamanla ilgili kısıtlamalara takılabiliyor. Bankalar arasında yalnızca haftaiçi 9:00-16:00 saatleri arasında para transferi işlemi yapabiliyor ancak Migros'ta bu işlem, Migros'un çalışma saatlerine göre düzenleniyor. Migros müşterileri yaptıkları para transferlerinde yer ve zaman engeline takılmıyor; mağazalarımızın çalışma saatlerinde, hafta sonu ve tatil günleri fark etmeksizin birkaç dakika içinde işlem yapılabiliyor. Türkiye'nin 81 ilinde bulunan mağazalarımız, müşterilerimize Migros güvencesi ile para transferi yapma imkânı sağlıyor” dedi.

ABD VE AVRUPA’DA YAYGIN

Gönderal Ödeme Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Funda Taboğlu, perakende zincirlerinde para transferi işlemlerini yıllardır izlediğini hatta kendisinin öğrencilik yıllarında ABD'de defalarca denediğini ve bunun ne zaman Türkiye'ye geleceğini merak ettiğini belirterek, “Bu yeniliği getirmek bize kısmet oldu. Migros ile uzun süren bir çalışma sonucunda çok etkin bir altyapı kurduk. İşlemler bütün Migros kasalarından gerçekleştirilebiliyor. Bu önemli bir bilgi işlem yatırımı gerektiriyordu ve her iki iş ortağı bu yatırımı gerçekleştirdi. Ayrıca, işlemler 1-2 dakika gibi kısa bir süre içerisinde gerçekleştiriliyor. Müşterilerimiz hizmet kalitesinden çok memnun kalacaklar” dedi.

18 YAŞINDAN BÜYÜK OLMA ŞARTI

Migros'un hayata geçirdiği bu hizmet kapsamında yapılacak işlemlerde herhangi bir banka hesabına ihtiyaç duyulmazken, para gönderen-alan kişilerin 18 yaşından büyük olmaları, kimliklerini ve cep telefonlarını yanlarında bulundurmaları yeterli oluyor. Türkiye'de yaşayan ve Yabancı Kimlik Numarası olan müşteriler de geçerli kimlik belgeleri ile işlem yapabiliyor. Dakikalar içinde yapılabilen işlem sonrasında müşterinin telefonuna gelen referans kodu ile alıcı anında parasını çekebiliyor. İşlemler, Migros mağazalarının açık olduğu saatler dahilinde, PO MigrosJet mağazalarından ise 7 gün 24 saat yapılabiliyor.