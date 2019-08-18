Mikrofonu açık kalan sendika başkanı: Bana saldıranlar terörü destekliyor

200 bin işçinin zam pazarlığı görüşmeleri sırasında Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a dönerek “Uzasa işi karıştıracağız. En azından kapattım böyle” diyerek tepki çeken Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’dan açıklama geldi.

Aydınlık’ta yer alan habere göre Atalay zam görüşmelerinde açık mikrofona yansıyan sözlerinden dolayı kendisini eleştirenlerin işçi olmadığını savundu.

Atalay, “Mehmetçiğin arkasında durduğum için beni hedef aldılar. Terörü destekleyen gruplar. Bunların saldırısı beni etkilemez” derken sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye ciddi bir ekonomik kriz içinde. Sözleşme böyle bir krizin içinde imzalanmış bir sözleşmedir. Bütün sektörlerde işçi çıkarmaların yaşandığı bir ortamda imzalanmıştır. İşçinin ekmek teknesini korumayı da düşündüğü koşullar söz konusudur.

İşçiler bir yandan maaşlarına zam isterken diğer yandan ekmek teknelerini de korumayı esas almışlardır.

Toplusözleşme görüşmeleri en az hasarla atlatılmıştır. İşçinin isteği doğrultusunda hareket edilmiştir. Sözleşme sonrasında beni hedef alanlar oldu. Hemen şunu belirteyim. Bana saldıranların yüzde 90'ı işçi değil. Onların asıl amaçları başka. Ben başından beri Türkiye'yi savunduğum için, Mehmetçiğin arkasında durduğum için beni hedef aldılar. Terörü destekleyen gruplar. Bunların saldırısı beni etkilemez.”