Millet Bahçesi’nin otoparkı kafe müşterisine ücretsiz, piknikçilere ücretli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 18 Aralık 2018 tarihinde açılışını yaptığı 850 bin metrekarelik Dutlukırı Kültür Parkı, Meram Millet Bahçesi olarak hizmet vermeye başlamıştı. Millet Bahçesi'ni ziyaret eden vatandaşlar kendilerinden alınan otopark ücretine tepki gösterdi.

MOTORSİKLETTEN BİLE OTOPARK GİRİŞ ÜCRETİ ALINIYOR

Meram Millet Bahçesi’nin kapı girişine yerleştirilen vezneden araçların büyüklüklerine göre park giriş ücreti alınıyor. Millet bahçesinde fiyatlar şu şekilde; Motorsiklet 3 lira, otomobil 5 lira, minibüs 8 lira, otobüs 10 lira.

ÜCRETSİZ OTOPARK PİKNİKÇİLERE YASAK

Ayrıca Meram Millet Bahçesi’nin sınırlarında bulunan fakat Meram Belediyesi tarafından özel bir işletmeye tahsis edilen alandaki uyarı levhası da dikkat çekiyor. Levhada, otoparkın çay bahçesi ve restoran müşterilerine ait olduğu belirtilerek, piknik yapmaya gelen vatandaşların araçlarını otoparka bırakmamaları isteniyor.

“BURADAKİ UYGULAMAMIZ PARA KAZANMAK AMAÇLI DEĞİL”

Konuya ilişkin konuşan AKP’li Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, uygulamanın kendisinden önceki Meram Belediye Başkanı Fatma Toru tarafından içerideki araç yoğunluğunu azaltmak için yapıldığını belirtti. Araç park girişi için alınan ücretin cüz'i miktarda olduğunu aktaran Başkan Kavuş, “Vatandaşlarımız Meram Millet Bahçesi’ndeki hizmetlerden ücretsiz faydalanıyor. Millet Bahçemizden kişi başı bir ücret alınmıyor. Bizden önceki belediye yönetimi içerideki araç trafiğini azaltmak için böyle bir uygulama başlatmış. Buradaki uygulamamız para kazanmak amaçlı değil. Zaten kimse otoparklardan para kazanmaz. Bizim oradan elde ettiğimiz ücret, Millet bahçemizdeki çalışanlarımızın maaşını dahi karşılamıyor” dedi.

“MİLLET İÇİN YAPILAN MİLLET BAHÇESİNDEN DAHİ PARA KAZANMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Duruma tepki gösteren CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş ise AKP’li belediyelerin özel bir şirket mantığında yönetildiğini belirterek şöyle konuştu; “Evrensel bir hukuk prensibi olan kamu hizmetlerinden halkın ücretsiz yararlanması prensibini bir kenara bırakmışlar. Millet için yaptıklarını iddia ettikleri Millet Bahçesi'nden dahi para kazanmaya çalışan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Biz CHP olarak yerel seçim öncesinde de bunu Konya kamuoyunun takdirine sunmuştuk. Öncelik halkın yararıdır. Belediyeyi bir kâr eden özel şirket mantığından çıkarmaları gerek” diye konuştu.