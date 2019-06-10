Millet indirdi Cumhur bindirdi

İstanbul: CHP'li Ekrem İmamoğlu, mazbatası alınana kadar görev yaptığı 18 günde suya yüzde 40 indirim yaptı. Ulaşımda da, aylık 85 lira olan öğrenci AKBİL'ini 50 liraya düşürdü. 0-4 yaş arası çocuklu anneler ve 0-12 yaş arası çocuklar için ücretsiz yolculuk hakkı, dini-milli-resmi bayramlarda ise toplu taşımanın ücretsiz olmasını sağladı.

Ankara: CHP'li Başkan Mansur Yavaş, Başkentliler'i sevindiren bir dizi çalışmaya imza attı. Büyükşehir Belediyesi, eski Başkan Melih Gökçek döneminde getirilen ve halkın büyük tepkini çeken “asfalt vergisi”ni kaldırdı. Öğrenci evlerinde suya indirim yapılması kararlaştırıldı. Caddeleri süsleyecek çiçekler yurtdışı yerine Anadolu'dan alınacak.

Mersin: CHP'li Vahap Seçer'in kazandığı Büyükşehir Belediyesi, ulaşıma yüzde 25 indirim yaptı.

Adana: CHP'li Zeydan Karalar, milli bayramlarda ulaşımı ücretsiz yaptı. Suya, kademeli olarak yüzde 30'a varan oranda indirim konusunda teklif hazırlandı.

Antalya: CHP'li Muhittin Böcek'in kazandığı Büyükşehir Belediyesi, dini bayramların yanısıra milli bayramlarda ulaşımı ücretsiz yaptı.

İzmir: CHP'li Tunç Soyer, 01 Temmuz 2019'dan itibaren evlerde kullanılan suya indirim yapılacağını açıkladı.

Samsun: AKP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, suya ve sayaç okuma bedeline fahiş zam yapma kararı aldı. Suya yüzde 25, sayaç okuma bedeline ise yüzde 150 oranında zam yapıldı.

Bursa: AKP'li Alinur Aktaş'ın kazandığı Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımaya zam kararı aldı. Zamla birlikte Bursa'daki öğrenci abonman ücreti 90 liradan 100 liraya yükseldi.

Manisa: MHP'li Cengiz Ergün'ün kazandığı Büyükşehir Belediyesi, suya, yüzde 70 oranında zam yaptı. Başkan Ergün zamları, “Vermeden almak sadece Allah'a mahsustur” sözleriyle değerlendirdi.

Kahramanmaraş: AKP'li Hayrettin Güngör'ün başkanlığını kazandığı Büyükşehir Belediyesi'nde, suya yüzde 20 zam kararı alındı. Şubat ayında Kahramanmaraş'ta 1 metre küp suyun iş yerlerinde birim fiyatı 3 lira 94 kuruştu, Nisan ayında bu fiyat 4 lira 74 kuruş oldu. Konutlarda şubatta 1.75 idi, Nisan'da 2.11 oldu.

Malatya: AKP'li Selahattin Gürkan'ın kazandığı Büyükşehir Belediyesi'nin suya yüzde 40-70 ile arası zam yapma yönünde teklifinin ilgili komisyonda beklediği bildirildi. AKP'li başkanların yaptığı zamlar tepki çekti…