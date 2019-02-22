Milli Piyango İdaresi çalışma saatleri 2019: Milli Piyango İdaresi hangi saatler arasında hizmet vermektedir?

Milli Piyango İdaresi mesai saatleri hakkında bilmek istediğiniz her şey haberimizde… Milli Piyango İdaresi sabah saat kaçta açılır akşam saat kaçta kapanır? Milli Piyango İdaresi 08:30 – 12:30 / 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte, Milli Piyango İdaresi çalışma saatleri 2019…

MİLLİ PİYANGO İDARESİ ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

Milli Piyango İdaresi sabah 08:30'da açılır ve akşam kapanış saati olan 17:00’a kadar devam eder. Milli Piyango İdaresi, bir saat öğle molası vermektedir. Milli Piyango İdaresi hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermemektedir. Milli Piyango İdaresi ayrıca Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ile 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim, 1 Ocak ve Arefe günlerinde hizmet vermez.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlük Binası, Ziyabey Caddesi 1400. Sokak No: 1 06520 Balgat / ANKARA adresinde bulunmaktadır.

Milli Piyango İdaresi Telefon Numarası: 0 312 286 93 06

MİLLİ PİYANGO İDARESİ HAKINDA BİLGİ

Milli Piyango İdaresi, kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak sağlamak, piyango, hemen-kazan, sayısal loto ve benzer oyunları tertip etmek ve çekiliş düzenlemek, talih oyunları ve işletmelerini denetlemek, karşılığı nakit olmayan her türlü piyangonun tertip ve çekilişine izin vermek ve denetlemek amacıyla kurulmuştur. 6 Haziran 1988 tarih ve 19834 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 320 sayılı kanun hükmünde kararname ile 3670 sayılı kanunun bazı maddeleri yürürlükten kaldırılarak, İdare’nin görev ve yetkileri, yeniden tanımlanarak genişletilmiştir.

Milli Piyango İdaresi Merkez Teşkilatı ana hizmet, danışma ve denetim birimlerinden, Taşra Teşkilatı ise 18 ilde 22 şubeden oluşmaktadır.

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