Milli Piyango ikramiyesini almayan kişi neler kaybetmeye devam ediyor?

70 milyonluk Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi bu yıl tam bilete isabet etti. 31 Aralık 2018 tarihinde yapılan çekiliş sonrası büyük ikramiyenin sahibi biletini teslim edip ikramiyesini almak için hala başvuru yapmadı. Milli Piyango idaresinden yapılan açıklamaya göre para şu an Kadıköy'deki Milli Piyango şubesine teslim edildi ve talihlisini bekliyor.

Ali Özçalımlı isimli Milli Piyango seyyar bayiisinin sattığı biletin numarası 7615536. Peki ya ikramiyeyi henüz almayan gizli milyonerin kaybı ne? Daha doğrusu milyoner olduğunun farkında mı sorusu da sorulabilir. Ama biz işin ekonomik tarafına bakalım.

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FAİZ

Eğer bu milyoner parasını vadeli mevduat hesabına yatırsaydı. Şu yüksek faiz ortamında 70 milyon TL için iki ayda faizden 1 milyon TL'yi aşkın para kazanabilirdi.

DOLAR

Eğer talihli ikramiyenin kendisine isabet ettiği gün 70 milyon TL'si ile dolar alsaydı elinde 13 milyon 565 bin Amerikan Doları olacaktı. Bu para bugünün kuru ile (5.43) 73 milyon 662 bin Türk Lirası yapıyor.

ALTIN

Milyonerin ikramiyesinin tamamı ile Cumhuriyet Altını aldığını varsayalım. 2 Ocak tarihinde 70 milyon TL ile 47 bin 978 tane tam Cumhuriyet Altını alabilirdi. 47 bin 978 Cumhuriyet altını 7 Mart 2019 tarihi (bugün) itibariyle 72 milyon 494 bin 859 TL yapıyor.