Milli Piyango işletmesi resmen devredildi

Türkiye Varlık Fonu tarafından bugüne kadar Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen şans oyunları için yürütülen teklif alma süreci tamamlandı ve en iyi teklifi veren Sisal – Şans (Demirören) Ortak Girişimi ile bugün sözleşme imzalandı.

HASILATI ARTIRMAKLA YÜKÜMLÜLER

Gelir paylaşımı esasına dayanan 10 yıl süreli sözleşmeye göre, Demirören Holding iştiraki olan Şans Dijital ve İnteraktif Hizmetler Teknoloji Yatırım AŞ'nin yüzde 51 ve İtalyan Sisal S.p.A'in yüzde 49 katılımıyla kurulan Sisal – Şans Ortak Girişimi, Milli Piyango'da elde edilen hasılatı 2020 yılı için en az 9 milyar 320 milyon TL'ye çıkarmayı taahhüt etti 2018'deki hasılat ise 3.4 milyar TL seviyesindeydi. Sisal – Şans Ortak Girişimi ayrıca her yıl hasılatı sözleşmede belirtilen oranlarda artırmakla da yükümlü olacak.