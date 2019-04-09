Milli Piyango’dan yeni adım! 70 milyon TL için geri sayım başladı

AA muhabirinin, MPİ verilerinden derlediği bilgilere göre, kurumun geçen yıl toplam gelirleri, vergiler dahil 3 milyar 528 milyon 743 bin 465 lira oldu. Bunun yaklaşık 3 milyar 396 milyon 730 bin 946 lirası şans oyunları satış gelirlerinden,132 milyon 3 bin 519 lirası da diğer gelirlerden oluştu. İdarenin 2018 ikramiye ödemeleri bir önceki yıla kıyasla yüzde 9,4 artarak 1 milyar 522 milyon 339 bin 545 lirayı buldu. MPİ tarafından geçen yıl hazineye 817,1 milyon lira, kamuya 768,7 milyon lira pay aktarılırken, bayi komisyonları ve aracılık giderleri 279,3 milyon lirayı, faaliyet ve işletme giderleri de 141 milyon lirayı aştı.

EN FAZLA GELİR SAYISAL OYUNLARDAN

İdare, geçen yıl en fazla satış gelirini 2 milyar 273 milyon 169 bin lirayla “sayısal oyunlar”dan sağlarken, kasasına “piyango” satışlarından 836,4 milyon lira, “hemen kazan” satışlarından da 287,1 milyon lira girdi. Geçen yıl 31 Aralık çekilişi de dahil olmak üzere 5’i özel, toplam 33 piyango çekilişi düzenlendi. Bu çekilişlerde 63 milyon 847 bin 449 bilet satıldı. 2018’de piyango oyunu satışının yüzde 56’sına denk gelen 467 milyon 256 bin liralık ikramiye talihlilere dağıtıldı. Piyango oyunu satış gelirlerinin, şans oyunları toplam satış geliri içindeki payı da yüzde 25 oldu. İdare tarafından, geçen yıl toplam 188 milyon 5 bin 500 “hemen kazan” bileti satılırken, bu kapsamda 176,3 milyon liralık ikramiye dağıtıldı.

EN FAZLA İKRAMİYE SÜPER LOTO İLE DAĞITILDI

Sayısal oyunlardan “Sayısal Loto”nun satış geliri 862,4 milyon lira olurken, “Süper Loto”da 754,6 milyon lira, “Şans Topu”nda 350,5 milyon lira, “On Numara”da 305,5 milyon lira gelir hesaplandı. Sayısal oyunlarla geçen yıl 878 milyon 776 bin 80 liralık ikramiye ödemesi yapıldı. En fazla ikramiye ödenen sayısal oyun, 326,4 milyon lirayla Sayısal Loto oldu. Bu oyunu 301,5 milyon lirayla Süper Loto, 133,5 milyon lirayla Şans Topu ve 117,1 milyon lirayla On Numara izledi. İdarenin 5 yılda dağıttığı ikramiye tutarı da 6 milyar 349 milyon 266 bin lira olarak kayıtlara geçti.

YILBAŞI İKRAMİYESİ İÇİN ZAM AŞIMI SAYACI

Geçen yılın en yüksek ikramiyesi olan 70 milyon lira, 31 Aralık’taki yılbaşı özel çekilişinde İstanbul’da satılan bir biletin talihlisine çıktı ancak talihli henüz ikramiyesini teslim almadı. Milli Piyango biletinin zaman aşımı süresi bir yıl olduğundan, talihlinin 31 Aralık 2019’dan önce biletini ibraz ederek ikramiyesi alması gerekiyor. Bu tarihten sonra alınmayan ikramiye de Hazineye devredilecek. İdare internet sitesine sayaç koyarak, 70 milyon liralık biletin kalan zaman aşımı süresini göstermeye başladı.

AA