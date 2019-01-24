Milyar dolarlık projeye Dubaili yatırımcı ilgisi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Sıcaksu-Tabakhaneler Bölgesi’ni termal turizm merkezine dönüştürecek ve 1 milyar dolarlık yatırıma mal olacak projeyle ilgili Dubaili firmayla görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Soğanlı, Alemdar, Gaziakdemir, Sırameşeler, Çekirge, Çarşamba ve Altıparmak mahallelerine kadar uzanan ve yaklaşık 18,3 hektar alanıyla uzun yıllar deri sanayi sektörüne hizmet eden Tabakhaneler Bölgesi’ndeki işletmeler, yaklaşık 10 yıl önce Badırga bölgesindeki Bursa Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ne taşındı.

Bölgedeki 135 deri fabrikasının taşınmasının ardından başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları, hak sahipleriyle yatırımcı firmalar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine sonuçsuz kaldı.

Daha önce deri temizliğinde kullanılan yaklaşık 80 derece sıcaklıktaki suyu, sağlık ve termal turizmde kullanmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, kamulaştırmaların büyük çoğunluğunu tamamladı.

Tabakhaneler Bölgesi alanında açılan 10 kuyudan çıkan sudan alınan numuneler çeşitli testlere tabi tutuldu. Yapılan çalışmalarla yaklaşık 80 derecedeki termal suyun saniyede 200 litre su kapasitesine ulaştığı aktarıldı.

“ALANDA YAKLAŞIK 1 MİLYAR DOLARLIK BİR YATIRIM VAR”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, en son kendi döneminde yapılan kamulaştırmalarla 120 dönümlük alanın ortaya çıkarıldığını söyledi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nin yan tarafındaki Merinos Stadı’ndan başlamak kaydıyla Paşa Çiftliği’ne kadar 500 dönümlük bir alanın bulunduğunu belirten Aktaş, buranın 120 dönümünün kamulaştırıldığını ve 27 dönümünün de ihaleyle satıldığını ifade etti.

Bursa’da bazı iş adamlarıyla termal turizm merkezi projesiyle ilgili görüştüğünü ancak karşılık göremediğini anlatan Aktaş, şöyle konuştu:

“O alanla ilgili Dubaili bir grupla flört ediyoruz. Bu yüzden 2,5 ay önce ekibimle Dubai’ye gittim. Onlar da bana 4-5 kez geldi. Geçenlerde de buraya geldiler ve bir araya geldik. Bir ihale yapılacak ve buna herkes başvurabilir. Nihayetinde o alanda yaklaşık 1 milyar dolarlık bir yatırım var. Bizim hamamlarımız, kaplıcalarımız ve otellerde termal sularımız var ama vatandaşların doktorlar nezaretinde, klinik ortamında tedavi bulacağı bir tesisimiz yok. Bizim termal yönümüze gelecek bir kitle oluşturmamız lazım. Bursa’yı gerçek manada bir dünya şehri yapmak için bizim önemli yatırımcıları buraya çekmemiz lazım. Ekonomi ağırlıklı düşünmek zorundayız. Bunları çekersek biz o zaman Bursa dünya şehri olur. Bursa’yı pazarlayacağım. Bursa’nın cidden pazarlanmaya ihtiyacı var.”

Aktaş, özel sektörün gücünü kullanmak zorunda olduklarını vurgulayarak, “120 dönümlük alanda 1 milyar dolarlık kapasite var. Bu tip yap-işlet-devret ya da gelir ortaklığı projeleri birkaç firmayla olur. Bursa hiçbir zaman Büyükşehir Belediyesinin bütçesiyle idare edilmez. İdare edilmeye çalışılırsa planlanan projelerin ancak yüzde 30-40’ı olur.” dedi.

PROJEDE NELER OLACAK?

Bursa’yı Türkiye’nin önemli termal turizm merkezlerinden biri haline getirmesi planlanan projede, termal tesisler, kür tesisleri, konaklama tesisleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi, kür merkezi, yaşlılık bakım ve tedavi merkezi gibi sağlık tesisleriyle spor tesisleri, binicilik tesisleri ve kulüp evi, yeme-içme tesisleri, açık-kapalı yüzme havuzları, rekreasyon alanları, günübirlik tesisler, otel, motel, butik otel, tatil evleri yer alacak.

Tamamlandığında Kültürpark, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi ve Kent Meydanı’yla bütünleşecek proje, Bursa’nın dünya sağlık turizminden önemli bir pay almasını sağlayacak.

AA