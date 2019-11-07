Milyonerlerin sayısı eylül ayında neden azaldı?

Milyonerlerin sayısı eylül ayında ağustos ayına göre tam 3.165 kişi azaldı! Peki bu azalma neden kaynaklandı? Sözcü Gazetesi Yazarı Murat Muratoğlu bu azalışı dolar kurunun eylül ayında gerilemesine bağlıyor.

SINIRDA OLAN 3.165 KİŞİ MİLYONERLİĞİ KAYBETTİ

Yurt içinde kişilerin toplam mevduatının yarısı döviz bazında olduğunu söyleyen Muratoğlu, “Milyoner olmak için Ağustos ayının sonunda dolar kuru 5.83 seviyesindeyken 171.500 dolarınız olması yeterliydi… Türk Lirası'nın değer kazanması sonucu dolar fiyatı 5.65 liraya inmesiyle Eylül sonunda aynı kriteri tutturmak için 177.000 dolar gerekli hale geldi. Haliyle tam sınırda olan 3165 kişi bir anda milyoner payesini kaybetti! Aradaki süreçte doların tekrar 5.75 seviyesine yükselmesiyle kaybedenlerin yarısı tekrar milyoner oldu! Ülkedeki dolarizasyon azalırsa gerçekten anlamlı olacak veriler bu sebeple şu an için kullanılmaz haldeler.” dedi.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı eylül sonu itibarıyla 206 bin 889 düzeyinde gerçekleşti. Geçen yıl sonunda 180 bin 126 olan milyoner sayısı, 9 ayda 26 bin 763 kişi arttı. Ancak Ağustos Eylül ayını karşılaştırdığımızda ise milyoner sayısı azaldı. (AA- SOZCU.COM.TR)