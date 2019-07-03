Temmuz’da asgari ücrete zam yapılacak mı? Milyonlarca çalışan bu haberi bekliyor!

Memur ve emeklilerin temmuz maaş zammının belli olmasından sonra çalışanlar, asgari ücrete de zam gelecek mi merak ediyor. Peki, asgari ücrete zam yapılacak mı? Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücret, 2019 yılının Ocak ayında yapılan zammın tüm yıl için geçerli olacağını, ayrıca Temmuz ayında bir zammın olmayacağını kararlaştırdı. İşte asgari ücretle ilgili detaylar…

TEMMUZDA ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILACAK MI?

Değişik iş kollarından seçilen 5 işçi temsilcisi, TC Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 2 temsilci, TÜİK ve Kalkınma Bakanlığı’ndan temsilciler ve değişik iş kollarından 5 işveren temsilcisi ile toplam 15 üyeden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücret, 2019 yılının Ocak ayında yapılan zammın tüm yıl için geçerli olacağını, ayrıca Temmuz ayında bir zammın olmayacağını kararlaştırdı.

Komisyon kararlaştırılan günlük ücretin 30 ile çarpımını aylık olarak belirlerken, SGK primi, işsizlik sigortası fonu, gelir vergisi, asgari geçim indirimi, damga vergisi kesintisini yaparak net asgari ücreti belirlemektedir.Peki, tüm bu tespitlerin ardından Temmuz ayında zam yapılmamasına karar verilen asgari ücret 2019’da ne kadar oldu?

2019 ASGARİ BRÜT VE NET ÜCRETLERİ

Temmuz ayında zam yapılmamasına kara verilen asgari ücretin 2019 yılı için geçerli brüt ve net rakamları ne kadar?



Brüt Ücret: 2.558,40 TL

Sigorta Primi İşçi Payı: 358,18 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı: 25,58 TL

Vergisi Matrahı: 2.174,64 TL

Gelir Vergisi: 326,20 TL

Damga Vergisi: 19,42 TL

Kesintiler Toplamı: 729,38 TL

Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz): 191,88 TL

NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil): 2.020,90 TL